Perla Vatiero rilegge la lettera che Mirko Brunetti ha scritto per lei: “È l’uomo della mia vita” Perla Vatiero al GF ha riletto la lettera che Mirko Brunetti ha scritto per lei in occasione del suo compleanno. La concorrente si è accorta che lui ha spruzzato sulla carta il suo profumo: “Lo ha fatto per ricordarmi che mi è sempre vicino” ha commentato. Poi: “Noi dovevamo sposarci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione del suo compleanno, festeggiato lo scorso 28 dicembre, Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha ricevuto una lettera da Mirko Brunetti, eliminato dal programma nella puntata del 9 dicembre. Ieri pomeriggio la concorrente ne ha riletto il contenuto e si è accorta che il suo ex ha spruzzato il suo profumo sulla carta. In camera con Rosy Chin e Stefano Miele ha confessato di non amare un'altra persona se non Mirko Brunetti: "È l'uomo della mia vita".

La confessione di Perla Vatiero

Perla Vatiero al Grande Fratello, dopo aver riletto la lettera scritta per lei da Mirko Brunetti, ha parlato della loro storia d'amore, conclusasi dopo le conoscenze con Greta Rossetti e Igor Zeetti a Temptation Island. Prima di partecipare al programma estivo, avevano in programma di sposarsi.

Una famiglia con lui? Sì, certo. Noi volevamo sposarci tra due anni. Lui voleva farmi la promessa a dicembre. Volevamo sposarci, stavamo andando a casa nuova prima di Temptation Island. Sono cinque anni che penso che sia lui, esclusivamente, l'uomo della mia vita. Potrebbe essere lui il padre dei miei figli, non ho amato un'altra persona, non amo un'altra persona.

La concorrente non sa cosa succederà, ma una volta fuori desidera rivedere Mirko Brunetti per un confronto. "Penso che quando uscirò da qui ci rivediamo, meritiamo un confronto senza telecamere. La mia storia di cinque anni non è nata sotto le telecamere. Penso che c'è il bisogno di un confronto per entrambi, di parlarci, anche di stare insieme, senza questa situazione in mezzo. Deve essere qualcosa che rimane tra me e la persona che ho davanti" ha chiarito.

La lettera di Mirko Brunetti e il commento di Perla Vatiero

Mirko Brunetti in occasione del compleanno di Perla Vatiero ha scritto una lettera per lei, per dimostrarle la sua vicinanza. Questo il contenuto:

"Il primo compleanno così lontani, e questo è l'unico modo per farti sentire la mia vicinanza. In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita. Eravamo diversi, schiacciati da una situazione più grande di noi che alla fine ci ha allontanato sempre di più. Finalmente ti vedo spensierata, felice, divertente, stranamente anche un po' pazza. Sono contento perché è la parte più bella di te e che per qualche ragione l'hai sempre tenuta nascosta da tutti. Ti ho vista pensierosa, ti sei fatta molte domande. Ma ora pensa a goderti questo viaggio e a viverlo con leggerezza. Tanti auguri per questo strano compleanno, sappi che per te ci sarò sempre".

La concorrente, dopo averla riletta e aver scoperto del profumo spruzzato sulla carta, ha commentato con Letizia: "Mi fa piacere, ma è una lettera generale. L'unica cosa particolare che ha fatto è stata spruzzare il profumo suo, mi fa pensare che l'abbia fatto per ricordarmi che mi è sempre vicino".