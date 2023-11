Perla si prepara all’ingresso di Greta al GF: “Se volessi potrei umiliarla davanti a tutta Italia” Da un lato c’è Mirko che sembra essere pronto ad un confronto di fuoco con Greta. “Ho l’ansia”, ammette sfogandosi con Perla. Dall’altro lato la concorrente con tutte le sue insicurezze si confronta con le donne della Casa: ““Greta? Se volessi la potrei umiliare davanti a tutta Italia, ma non lo farei mai”.

In vista della puntata settimanale del Grande Fratello c’è attesa tra il pubblico per il confronto tra Mirko Brunetti e la fidanzata Greta Rossetti, conosciuta a Temptation Island. Sarà il primo faccia a faccia tra i due da quando l’ex fidanzata di Mirko Perla è entrata come concorrente in gioco e, a quanto pare, in vista della serata gli animi sono bollenti.

Mirko e Perla si preparano all’ingresso di Greta nella Casa

Da un lato c’è Mirko che sembra essere pronto ad un confronto di fuoco. “Ho l’ansia”, ammette sfogandosi con Perla, che è ormai la sua maggior confidente tra le mura del loft. Probabilmente sa che fuori dalla porta rossa lo aspetta la sua fidanzata Greta, che gli chiederà il conto del suo avvicinamento a Perla e delle confessioni che di recente si sono scambiati. Poi le sfiora il viso accarezzandola, come a cercare un gesto di confronto da lei che è la persona che lo conosce meglio. Il loro rapporto è decisamente ancora da definire. Dall’altro lato c’è Perla con tutte le sue insicurezze, che chiarendo i suoi sentimenti per Mirko alle compagne di avventura confessa: “Greta? Se volessi la potrei umiliare davanti a tutta Italia, ma non lo farei mai”. Insomma, quale voglia essere il suo ruolo in questo appassionante triangolo ancora non è chiaro.

Cosa aspettarci dal confronto tra Mirko e Greta

Se in un primo momento Greta Rossetti sembrava intenzionata a far valere il suo amore per Mirko, dopo il recenti sviluppi la sua opinione sembra essere cambiata. Ecco perché nella Casa il suo confronto con lui potrebbe essere definitivo per far capitolare la loro storia. “Io la mia decisione l'ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io”, ha fatto sapere ai suoi follower. “Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone tra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo, mai lo farò perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona sarò contenta per lui".