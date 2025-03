video suggerito

“Perché mi stai fissando?”, “Io ti spacco la faccia”: caos a La Zanzara tra due ospiti e Cruciani interrompe la diretta Caos durante “La Zanzara”: l’imprenditore Giuseppe Barboni minaccia Musta Re con “Ti spacco la faccia”, scatenando una rissa in diretta. Cruciani costretto a interrompere la trasmissione e mandare la musica. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di martedì 25 marzo de La Zanzara è quasi degenerata in una vera e propria rissa tra due ospiti, costringendo la produzione a interrompere momentaneamente la trasmissione delle immagini. Protagonisti dello scontro sono stati Musta Re, un rapper e rappresentante dei cosiddetti Maranza, e l'imprenditore Giuseppe Barboni, che ha dato inizio alle ostilità con una minaccia esplicita.

La sospensione della diretta

La tensione è esplosa quando Barboni ha fissato Musta Re, replicando con un minaccioso "Ti spacco la faccia" dopo che quest'ultimo gli aveva chiesto cosa avesse da guardare. Un innesco tipico da zuffa. I toni si sono alzati subito e solo grazie a un intervento di Giuseppe Cruciani non è rapidamente sfociato in uno scontro fisico. Di fronte alla situazione fuori controllo, il conduttore Giuseppe Cruciani è stato costretto a intervenire personalmente, mandando in onda della musica e sospendendo le immagini della diretta. Durante l'interruzione, è rimasto collegato solo David Parenzo da Roma, mentre lo staff tentava di riportare la calma in studio.

Il duro commento di Cruciani dopo l'incidente

Una volta ristabilito un minimo di ordine, Cruciani ha ripreso la conduzione con un severo commento sull'accaduto:

Musta Re si può contestare ma il signor Giuseppe Barboni ha detto ‘ti spacco la faccia'. È una cosa che non esiste. Si può contestare quello che dice. Ma non si usa questo. È impazzito completamente. Invece di dire quello che pensa sulle frasi di Mustarè, ha subito detto ‘ti spacco la faccia'. In questo caso chi è il violento? Il dott. Barboni si è dimostrato un violento. Molto più violento di Mustarè.

Con queste parole, Cruciani ha voluto sottolineare come, paradossalmente, chi accusava l'altro di violenza si sia dimostrato in realtà il più aggressivo. Barboni, dopo essere stato fatto uscire dallo studio, è stato successivamente riammesso, ma la tensione è riesplosa portando a un nuovo e questa volta definitivo allontanamento dell'imprenditore.