Mara Venier ha il dito fasciato a Domenica In: l’incidente domestico prima della diretta Mara Venier nel suo Domenica In oggi si è resa protagonista di un breve siparietto con Al Bano. La conduttrice non riusciva ad aprire la bottiglia d’acqua per via del suo dito fasciato: “Stamattina alle 6 ho rotto un piatto mentre lo lavavo”.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier questo pomeriggio di domenica 11 giugno è in diretta su Rai Uno con il suo varietà Domenica In, giunto all'ultima puntata della stagione televisiva 2022/2023. La conduttrice dopo aver dedicato parole d'affetto singhiozzando a Francesco Forleo, il cognato morto venerdì 9 giugno, ha chiamato in studio Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco si è raccontato in una lunga intervista svelando ricordi del passato e cantando i suoi brani più celebri. Dopo l'esibizione sulle note de Nel Sole, ha chiesto di poter bere acqua. A quel punto Mara Venier ha raccontato perché ha il dito fasciato.

Come si è tagliata sul dito Mara Venier

Mara Venier con Al Bano al suo fianco ha chiesto aiuto per aprire la piccola bottiglia d'acqua posta sulla sedia: "Puoi aprirla tu? Ho il dito rotto". La conduttrice ha raccontato che questa mattina alle 6 ha rotto per sbaglio un piatto, mentre lo lavava. "Stavo lavando i piatti stamattina, ho rotto un piatto e mi sono tagliata. Erano le 6 di mattina e già stavo lavando i piatti", le parole prima di proseguire l'intervista.

Le lacrime ricordando il genero Pier Francesco Forleo

L'ultima puntata di Domenica In oggi si è aperta con il ricordo di Pier Francesco Forleo, il cognato direttore della Direzione Servizi Sportivi della Rai, morto nella notte tra l'8 e il 9 giugno. Aveva 62 anni ed ha lasciato un enorme vuoto nella famiglia Venier, essendo lui sposato con la figlia di Mara, Elisabetta Ferraccini. "Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia", le parole della conduttrice che singhiozzando ha lasciato lo studio prima che partisse la pubblicità.