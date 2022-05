Perché la finale di Amici non va in onda stasera: quando ci sarà la puntata in diretta La puntata finale di Amici verrà trasmessa su Canale 5 domenica 15 maggio. Lo slittamento è dovuto alla coincidenza della finale di Eurovision 2022, prevista per sabato 14 maggio su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Patto di non belligeranza tra Amici ed Eurovision. La finale del talent di Maria De Filippi, prevista per la serata del sabato 14 maggio, si slitta di un giorno per evitare lo scontro con la finale di Eurovision Song Contest 2022, la manifestazione in onda su Rai1 che torna in Italia per la prima volta dopo 31 anni. L'ultima puntata del talent show di Canale 5 slitta di un solo giorno e andrà in onda domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Questa la decisione della produzione e di Mediaset per evitare l'accavallarsi di due eventi che rischiavano di pestarsi i piedi in fatto di ascolti, visto anche il successo (in un certo senso inatteso) di pubblico che Eurovision ha riscosso con le prime due semifinali del 10 e 12 maggio.

La finale di Amici 21 va in onda domenica 15 maggio

Slitta di un giorno, dunque, la finale di Amici 21, che andrà in onda su Canale 5 domenica 15 maggio, come sempre alle 21.30. Una puntata trasmessa in diretta, a differenza delle altre, che erano state registrate.

Finale di Amici, ospiti e anticipazioni

Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, in giuria Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Super ospite musicale Alessandra Amoroso, vincitrice del talent di Maria De Filippi nell'ottava edizione del 2009. Oltre all'artista, sarà ospite in studio anche la campionessa di sci Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera nel 2018 e tre volte campione del mondo nella sua specialità.

Chi sarà il vincitore di Amici 21 tra i sei finalisti

Sei i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide ad eliminazione diretta: Albe, 22 anni, cantautore e musicista, Alex, 21 anni, cantautore e musicista, Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista, Michele, 22 anni, ballerino, Serena,19 anni, ballerina e Sissi, 23 anni, cantante. In questa ultima puntata decade il meccanismo delle squadre e ogni allievo concorrerà per sé. A decretare il vincitore/vincitrice il pubblico da casa attraverso il televoto. Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto e si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Durante la serata saranno assegnati: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web.