Perché il Grande Fratello non va in onda stasera, quando tornano le nuove puntate con Alfonso Signorini Anche questa sera il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda per lasciare posto alla messa in onda della finalissima di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter.

Questa sera, lunedì 22 gennaio, il Grande Fratello non va in onda e cambia ancora programmazione. Il motivo è dato dal fatto che a partire dalle ore 2o ci sarà su Canale 5 la diretta della sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. La puntata del reality show slitta ancora una volta dopo i cambi fatti la settimana scorsa, sempre per lasciare spazio alla competizione sportiva.

Perché il Grande Fratello non va in onda oggi

La puntata del lunedì del Grande Fratello non andrà in onda questa sera 22 gennaio per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana, che si giocherà a Riyadh tra la formazione del Napoli e quella dell'Inter. Le due squadre sono riuscite a strappare l'accesso alla partita finale dopo aver battuto rispettivamente Fiorentina e Lazio. La telecronaca della finale di Supercoppa sarà di Massimo Callegari e Massimo Paganin. La Supercoppa italiana ha portato anche Ciao Darwin e Avanti un Altro a saltare programmazione. Nel dettaglio, la puntata di Ciao Darwin è stata poi recuperata nella serata di venerdì 26 gennaio 2024.

Quando ci sarà la prossima puntata del Gf con Alfonso Signorini

Quando ci sarà la prossima puntata del Grande Fratello con la conduzione di Alfonso Signorini? La nuova puntata del reality show è prevista già per la prima serata di domani, martedì 23 gennaio, a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. Non ci sarà il doppio appuntamento, come previsto inizialmente, per giovedì 25 gennaio perché al posto del Grande Fratello andrà invece in onda la soap opera turca Terra Amara. Dopo la puntata del martedì sera, quindi, il Grande Fratello tornerà come di consueto direttamente lunedì 29 gennaio. La puntata del Grande Fratello sarà disponibile, come di consueto, anche per la fruizione in diretta streaming e on demand. Per farlo, basterà collegarsi registrandosi alla piattaforma di Mediaset Infinity.