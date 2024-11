video suggerito

Perché il Grande Fratello non va in onda sabato 30 novembre, quando torna in tv e chi sostituirà Signorini Cambio di programmazione per Canale5, l’ennesimo che riguarda il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Salta la puntata prevista per sabato 30 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Salta la puntata del Grande Fratello prevista per sabato 30 novembre. Un nuovo cambio di programmazione per Canale5 che vede il reality condotto da Alfonso Signorini continuare a peregrinare in palinsesto. Dopo avere sfidato il colosso Ballando con le stelle al sabato e avere tentato l'esperimento del martedì sera, la trasmissione torna al lunedì. La prossima puntata andrà in onda il 2 dicembre.

Il Grande Fratello non andrà in onda sabato 30 novembre, il reality torna il 2 dicembre

La nota di MediasetInfinity che annuncia il cambio di programmazione

Nel momento in cui scriviamo, nella guida tv ufficiale di Mediaset il Grande Fratello risulta ancora in onda sabato 30 novembre. Ma è solo una questione di tempo, il palinsesto verrà aggiornato. In una nota, diffusa sempre sul sito MediasetInfinity, infatti si comunica che sabato 30 novembre il reality condotto da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli non andrà in onda. Una decisione che potrebbe dipendere dagli ascolti in calo. La prossima puntata è prevista per lunedì 2 dicembre.

Cosa andrà in onda al posto del Grande Fratello

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, a sostituire il Grande Fratello sarà la replica dello spettacolo de Il Volo all'Arena di Verona "Tutti per Uno – Capolavoro". Dunque sarà la musica di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone a sfidare la prossima puntata di Ballando con le stelle. Come dicevamo, il Grande Fratello tornerà regolarmente in onda lunedì 2 dicembre. Nel corso della puntata, le coppie che sono state divise scopriranno il loro destino. Inoltre, gli spettatori conosceranno l'esito del televoto. In nomination Stefano Tediosi, Javier Martinez, Giglio e Federica Petagna.