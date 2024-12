video suggerito

Anticipazioni Grande Fratello 2 dicembre: 5 nuovi concorrenti, le liti tra Helena e Shaila, Lorenzo e Yulia Torna in onda, in diretta su Canale5, il Grande Fratello. Nella puntata di stasera, lunedì 2 dicembre, un blocco sarà dedicato alle accese discussioni nate tra Helena e Shaila e tra Lorenzo e Yulia. Cinque nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa sera di lunedì 2 dicembre in prima serata su Canale 5 torna con un nuovo appuntamento il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le opinioniste, e da Rebecca Staffelli che raccoglie i commenti dei telespettatori in diretta. Negli ultimi giorni, nella casa di Cinecittà, si sono scatenate diverse liti, in particolare tra Shaila Gatta e Helena Prestes e tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi. In puntata, in diretta, i concorrenti avranno modo di avere un nuovo confronto. Le anticipazioni rivelano che ci saranno, inoltre, nuovi ingressi nella casa: ecco cosa succederà stasera.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

Nella puntata del Grande Fratello di stasera saranno affrontate le dure liti che si sono accese negli ultimi giorni. Il reality non fornisce anticipazioni dettagliate su cosa accadrà realmente: Helena Prestes, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi, però, saranno protagonisti di un blocco per i loro accesi confronti.

Nel corso della serata entreranno a far parte del programma 5 nuovi concorrenti. La showgirl Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (che giocheranno come unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, l'attore e fratello di Jovanotti Bernardo Cherubini, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Cainelli e il nip Emanuele Fiori, varcheranno la Porta Rossa per iniziare una nuova avventura.

Una sorpresa per Javier e l'esito del televoto

Nella puntata del Grande Fratello di stasera, Javier Martinez riceverà una tenera sorpresa: potrà riabbracciare il padre. Alfonso Signorini, inoltre, annuncerà l'esito del televoto che vede Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglio e Stefano Tediosi protagonisti. Uno tra loro, il più votato, sarà eletto preferito dal pubblico.