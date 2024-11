video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni 26 novembre: arriva Dayane Mello, sorpresa per Helena e verdetto del televoto Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda stasera, martedì 26 novembre. Sorpresa per Helena Prestes che riabbraccerà Dayane Mello. Tanti altri colpi di scena e il verdetto del televoto tra Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, martedì 26 novembre, va in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello. L'appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini è alle ore 21:30. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli riporterà i commenti che gli spettatori pubblicheranno sui social. Sarà una serata ricca di sorprese. Helena Prestes incontrerà Dayane Mello. Inoltre, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi scopriranno di non essere più un unico concorrente. Spazio anche al verdetto del televoto. Tutte le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di martedì 26 novembre.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Nella puntata di martedì 26 dicembre tanti argomenti da approfondire. Come gli spettatori sapranno, nella scorsa puntata le coppie sono state divise. C'è chi è andato in tugurio e chi è rimasto in casa. Nel corso della serata, avranno la possibilità di ricongiungersi. Ma non sarà facile tornare al fianco della propria dolce metà, non tutti ci riusciranno. Non mancheranno i colpi di scena. Helena Prestes, infatti, riceverà la visita dell'amica Dayane Mello, vecchia conoscenza del reality condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, in serata è prevista anche una sorpresa per il concorrente Tommaso Franchi. Non è tutto. Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo non saranno più un concorrente unico. Dunque, a partire da stasera, le due ex ragazze di Non è la Rai giocheranno separatamente.

Il verdetto del televoto: chi sarà salvato?

Nella puntata in onda stasera, martedì 26 novembre, inoltre, gli spettatori conosceranno il verdetto del televoto. I concorrenti che si sfideranno saranno Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. In diretta scopriremo chi tra loro verrà salvato.