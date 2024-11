video suggerito

Clayton Norcross è l'eliminato del Grande Fratello di sabato 23 novembre: i sei concorrenti in nomination Chi è l'eliminato nella casa del Grande Fratello 2024 della puntata di sabato 23 novembre? Clayton Norcross ha dovuto abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini e salutare gli altri concorrenti. Le nuove nomination hanno spedito al televoto i seguenti nomi: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi.

A cura di Redazione Spettacolo

Chi è l'eliminato nella casa del Grande Fratello 2024 della puntata di sabato 23 novembre? Clayton Norcross ha dovuto abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini e salutare gli altri concorrenti. In nomination a rischio eliminazione era con Amanda Lecciso, Alfonso D'Apice, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Le nuove nomination hanno spedito al televoto i seguenti nomi: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Adesso sarà il pubblico da casa con il televoto a decidere chi salvare.

Cosa è successo al Grande Fratello nella puntata di sabato 23 novembre

La quattordicesima puntata del reality, in onda sabato 23 novembre in prima serata su Canale 5 ha regalato anche una toccante sorpresa a Jessica Morlacchi, chiamata a manifestare i suoi improvvisi sentimenti nei confronti di Luca Calvani. Se non fosse che l'attore sia gay e fidanzato da otto anni con il compagno Alessandro Franchini. E per una coppia improbabile che si affaccia nel parterre delle relazioni destinate a essere seguite in diretta h24 su Mediaset extra, cinque coppie della Casa sono costrette a dividersi: Alfonso D'Apice, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Javier Martinez resteranno isolati in tugurio.

Il triangolo Federica – Alfonso – Stefano e il passato di Lorenzo Spolverato

In particolare, però, il triangolo tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi era stato già scosso da un nuovo avvicinamento della ragazza nei confronti del suo ex fidanzato storico e ora subirà l'ennesima prova con la distanza.

Serata ricca di emozioni anche per Lorenzo Spolverato, che prima è stato chiamato a un duro faccia a faccia con Javier Martinez e poi ha indagato pubblicamente le difficoltà del suo passato per spiegare l'origine di alcuni ‘atteggiamenti sopra le righe' che ultimamente lo hanno fatto finire spesso sotto la scure dei social, che ne hanno chiesto l'eliminazione immediata dal reality per cattiva condotta.