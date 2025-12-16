Perché i biglietti della Lotteria Italia non vengono più annunciati ad Affari Tuoi: quando torna in TV l’estrazione

Da alcuni giorni, Stefano De Martino e Herbert Ballerina non stanno annunciando ad Affari tuoi serie, numero e dove sono stati venduti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il motivo di questa decisione e quando torneranno a svelare i tagliandi vincenti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da alcuni giorni a questa parte, Stefano De Martino e Herbert Ballerina non stanno annunciando ad Affari tuoi il biglietto vincente della Lotteria Italia valido per l'estrazione dei premi giornalieri. Tuttavia, i tagliandi continuano a essere estratti e figurano nella lista pubblicata sul sito ufficiale della Lotteria. C'è un motivo preciso se il conduttore non sta più comunicando la serie, il numero e dove sono stati venduti i biglietti vincenti. Presto, tuttavia, tornerà a farlo.

Perché Stefano De Martino non annuncia il biglietto vincente della Lotteria Italia

Quello di sospendere l'annuncio dei biglietti vincenti della Lotteria Italia per una settimana è una consuetudine del programma Affari tuoi. Fanpage.it è in grado di spiegare il motivo di questa scelta. Nella settimana dedicata alla maratona per Telethon, il programma dei pacchi di Rai1 preferisce concedere più spazio alla raccolta fondi benefica. Una decisione presa di comune accordo con i Monopoli. Insomma, un modo per tenere i riflettori puntati sulle iniziative legate alla nota fondazione, nella settimana dedicata alla beneficenza. Nel frattempo, i biglietti vincenti continuano a essere estratti e inseriti quotidianamente (eccetto il sabato) nella lista presente sul sito della Lotteria Italia.

Quando tornerà l'annuncio dei biglietti vincenti della Lotteria Italia ad Affari tuoi

Dopo la settimana legata a Telethon, ad Affari tuoi tornerà l'annuncio dei biglietti della Lotteria Italia. In particolare, Stefano De Martino e Herbert Ballerina torneranno a svelare serie, numero e dove sono stati venduti i biglietti validi per l'estrazione dei premi giornalieri dalla puntata di lunedì 22 dicembre alla puntata di venerdì 26 dicembre. I tagliandi estratti avranno un valore di 20mila euro. Il 26 dicembre si concluderà l'assegnazione dei premi giornalieri. Mentre la possibilità di partecipare all'estrazione è scaduta lo scorso 14 dicembre. Il 6 gennaio l'estrazione finale.