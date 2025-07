Perché Gerry Scotti ha tagliato la cravatta al campione de La ruota della fortuna

La puntata de La Ruota della Fortuna, in onda mercoledì 16 luglio su Canale5, si è aperta in modo bizzarro. Gerry Scotti, infatti, ha tagliato l'elegante cravatta sfoggiata dal campione Andrea Siciliano. Dietro al gesto del conduttore si nasconde un motivo ben preciso. Ma andiamo con ordine.

La ruota della fortuna, il gesto di Gerry Scotti

Per comprendere il motivo per cui Gerry Scotti ha deciso di tagliare la cravatta del campione in carica Andrea Siciliano occorre fare un passo indietro. Nel gioco finale della puntata di martedì 15 luglio, infatti, il concorrente si è cimentato con tre frasi da completare che avevano a che fare con il rito delle nozze. Una in particolare faceva riferimento alla tradizione del taglio della cravatta dello sposo. Frase che il campione non è riuscito a indovinare. Grande la sua delusione quando ha scoperto che quella frase era abbinata alla busta che conteneva il montepremi massimo, quello da 200mila euro. Così, Gerry Scotti ha aperto la puntata di mercoledì 16 luglio con un dispettuccio.

Il taglio della cravatta al campione Andrea Siciliano

Gerry Scotti, in apertura della puntata de La ruota della fortuna in onda mercoledì 16 luglio, si è complimentato con Andrea Siciliano per il suo percorso nel programma di Canale5. Tuttavia ha aggiunto: "Sei un campione molto bravo, degno del titolo ma anche sfortunato. Ieri hai sbagliato perché l'argomento non ti piaceva". Come dicevamo, il tema era quello delle nozze. Scotti ha ironizzato: "Infatti stasera non è venuto con la fidanzata ma con la mamma perché la fidanzata si è molto offesa". Quindi ha messo in atto il suo piano:

Uno dei tabelloni che hai cannato era sul rito del taglio della cravatta. È tradizione tagliare la cravatta allo sposo e con i pezzettini si va dai parenti e ci si fa dare 10 euro, 20 euro, 50 euro. Questa cravatta è tua? Molto bene. Affinché tu non ti debba più dimenticare che questo taglio ti è costato 200mila euro.

E così Gerry Scotti ha tagliato la cravatta al concorrente poi ha assicurato alla madre di Andrea Siciliano che gliel'avrebbero ripagata.