Perché Affari Tuoi non va in onda stasera e quando torna la nuova puntata con Stefano De Martino Piccolo stop per Affari tuoi. Cambio di programmazione per il game show di Stefano De Martino che si ferma sabato 17 maggio per lasciare spazio all'Eurovision Song Contest 2025. Quando tornano le nuove puntate del gioco televisivo.

Questa sera, sabato 17 maggio, Affari tuoi non andrà in onda a causa di un cambio di programmazione. Il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino si ferma per un giorno, lasciando spazio alla finalissima dell'Eurovision Song Contest 2025. L'evento musicale europeo sarà trasmesso in diretta da Basilea e sarà condotto da Michelle Hunziker. Gli appassionati del programma dovranno attendere ancora un po' per rivedere le sfide tra i pacchisti e il "terribile" Dottore Pasquale Romano. Vediamo quando tornerà in onda il gioco televisivo.

Perché Affari tuoi non va in onda oggi sabato 17 maggio

Affari tuoi non va in onda sabato 17 maggio, anche ieri era successa la stessa cosa per via degli Internazionali di Roma. Il motivo dello stop è un cambio di programmazione legato all'evento musicale europeo. Alle ore 20:35, infatti, al via con l'anteprima Eurovision Song Contest 2025 e a seguire l'evento live dalle ore 21. Rai1 lascerà quindi spazio alla competizione musicale in diretta da Basilea, in Svizzera. Sul palco della finale, oltre ad Hazel Brugger e Sandra Studer ci sarà anche Michelle Hunziker, conduttrice che è nata in Svizzera anche se naturalizzata italiana. Oltre allo stop al game show, il palinsesto della serata di Rai 1 non prevede neanche il programma 5 minuti condotto da Bruno Vespa e in onda prima di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, Stefano De Martino

Quando torna in onda Affari tuoi con Stefano De Martino

Affari tuoi tornerà presto in onda su Rai1. Subito dopo la breve pausa dovuta alla finale dell'Eurovision 2025, Stefano De Martino, il dottore Pasquale Romano e i pacchisti torneranno regolarmente in access prime time. Per seguire la prossima puntata di Affari tuoi non resta dunque che attendere la giornata di domani, domenica 18 maggio. L'appuntamento fissato come sempre alle ore 20:35 su Rai1.