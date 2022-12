Patrizia Rossetti chiude con Wilma Goich: “Spero che venga eliminata dal Grande Fratello Vip” Al Grande Fratello Vip, l’amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich sembra ormai essere giunta al capolinea. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Al Grande Fratello Vip 2022, l'amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich sembra ormai giunta al capolinea. Nelle ultime ore, la rottura tra loro ha assunto sempre più l'aria di un qualcosa di insanabile, tanto che Rossetti è arrivata ad augurarsi che la cantante venga eliminata. Ecco cosa è successo nella casa più spiata d'Italia.

Patrizia Rossetti è convinta che Wilma Goich parli male di lei

Patrizia Rossetti, dopo una confidenza ricevuta da Milena Miconi, è apparsa convinta che Wilma Goich abbia parlato male di lei alle sue spalle: "Dice a me che sono pettegola, quando Wilma ha detto peste e corna su questa casa". Ritiene che la cantante si stia piegando alle logiche del gioco per poter restare nella casa del Grande Fratello Vip più a lungo: "Sta giocando, semplice".

Patrizia spera che Wilma venga eliminata al televoto del Grande Fratello Vip

Patrizia Rossetti ritiene che il cambiamento di Wilma Goich sia scattato a seguito della sua vicinanza ad alcuni concorrenti della casa: "Ha frequentato troppo Daniele e Antonino ed è diventata una mia nemica, quello che le dicono loro va bene. Non è mai stata mia amica". Quindi ha concluso augurandole di essere eliminata: "Allora, sai cosa ti dico? Mi auguro che esca. Ma lo dico proprio con il cuore". In effetti, Wilma Goich è attualmente al televoto. Per riuscire a restare in gioco, dovrà ricevere più preferenze rispetto a Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Il responso di questo televoto, verrà annunciato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 2 gennaio. L'appuntamento è alle ore 21:40 su Canale5. Alfonso Signorini sarà affiancato da Orietta Berti e Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sostituiranno anche questa settimana Sonia Bruganelli, che attualmente è a New York per conoscere il nipotino nato da poco.