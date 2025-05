video suggerito

Passano il collegamento a Forum, ma Barbara Palombelli non è pronta: l'imprevisto dopo l'edizione Speciale del Tg5 Imprevisto in diretta dopo l'edizione Speciale del Tg5 delle 10:50. La conduttrice Francesca Cenci ha passato il collegamento a Forum, ma Barbara Palombelli non era ancora pronta. Necessario l'intervento di un autore da dietro le quinte, che le ha urlato: "Barbara, ci siamo".

A cura di Sara Leombruno

"È tutto per questa breve edizione del Tg5, ora Barbara Palombelli con Forum, grazie". È così che Francesca Cenci ha chiuso l'edizione Speciale del Tg5 delle 10:50. La conduttrice aveva appena concluso il collegamento in diretta con gli inviati dal Vaticano, dove in queste ore si sta svolgendo il Conclave, al termine del quale i Cardinali annunceranno il nuovo Papa dopo la morte di Jorge Bergoglio. La conduttrice della trasmissione giuridica, però, non era ancora pronta.

L'imprevisto in diretta dopo l'edizione Speciale del Tg5

L'edizione Speciale del Tg5 era stata programmata alle ore 10:50 per aggiornare in diretta gli spettatori sulla fumata in Vaticano, che avrebbe potuto annunciare la decisione dei cardinali sul nuovo Papa. Visto il ritardo, però, Francesca Cenci ha salutato il pubblico, aprendo il collegamento a Forum, che va come di consueto in onda a quell'ora. Barbara Palombelli, però, non si è accorta dell'inizio della diretta: con indosso gli occhiali e ancora impegnata a consultare la scaletta della puntata, la conduttrice non era ancora pronta.

La reazione di Barbara Palombelli

A quel punto, è stato necessario l'intervento di un autore da dietro le quinte, che l'ha avvisata di quanto stava accadendo: "Barbara, ci siamo", le ha urlato. Sedutastante, Palombelli si è precipitata in postazione e ha salutato chi la stava seguendo: "Tra poco anche noi daremo in diretta gli aggiornamenti sulle fumate in Vaticano, perché Forum andrà in onda regolarmente, ma se ci saranno novità, voi che siete il nostro pubblico avrete in tempo reale tutte le notizie e tutte le informazioni", le parole. La fumata in questione, alla fine, è fuoriuscita dal comignolo della Cappella Sistina alle 11.51, quando davanti a circa 15 mila è stato liberato il fumo nero. Per conoscere il nome del nuovo Pontefice, ci toccherà aspettare ancora un po'.