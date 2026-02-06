Partecipa a Temptation Island 2024 senza permesso e viene licenziato: poliziotto fa ricorso al Tar

Un agente di Polizia è stato licenziato dopo aver partecipato come concorrente a Temptation Island 2024 senza autorizzazione. A tradirlo sono stati i suoi stessi superiori che, guardando Canale 5, lo hanno riconosciuto davanti al falò. Ora però il Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento: cosa sta succedendo.

Voleva mettere alla prova i suoi sentimenti, ma ha finito per mettere a rischio il posto di lavoro. Un poliziotto è stato licenziato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani dopo essere apparso come concorrente all'edizione estiva di Temptation Island 2024 senza aver mai chiesto l’autorizzazione. Come rivelato da Open, a incastrarlo sarebbero stati i suoi stessi superiori: stavano guardando Canale 5 quando, tra un falò e l'altro, hanno riconosciuto il volto dell'agente.

Tutto è iniziato nell'estate del 2024. Dopo la prima apparizione, i vertici della Polizia hanno inviato all’agente una diffida con cui "gli è stato intimato di astenersi da qualsiasi ulteriore partecipazione al programma", si legge nel documento visionato dal quotidiano online. Quando però l'agente è apparso in Tv anche in autunno, è scattato il licenziamento immediato per aver ignorato l'ordine.

Il nodo delle date delle riprese

Il nodo della questione sta tutto nelle date delle riprese. Secondo gli avvocati che assistono l'agente, avrebbe smesso di partecipare al reality di Filippo Bisciglia non appena ricevuta la diffida. Quelle clip trasmesse in autunno, che hanno fatto infuriare i vertici, non sarebbero altro che vecchi filmati registrati durante l’estate, quando ancora non era arrivato alcun divieto. Una versione che però non avrebbe convinto i piani alti della Polizia, che ritengono invece che il poliziotto abbia preso parte fisicamente anche alla nuova edizione autunnale.

Il ricorso al Tar

L'agente però non si è arreso e ha fatto ricorso al Tar del Lazio, che gli ha chiesto di presentare una dichiarazione giurata firmata dai responsabili di Mediaset. Solo la produzione del programma potrà certificare se quelle immagini fossero dei semplici "recuperi" del passato o se il poliziotto sia tornato sul set violando gli ordini. In attesa degli accertamenti, dunque, il Tar ha deciso di sospendere il licenziamento e di riammettere l'agente in servizio, ma la parola fine non è ancora scritta. La decisione definitiva arriverà il 24 marzo: solo allora il poliziotto saprà se potrà tenere la divisa o se il reality gli è costato la carriera.

Chi erano i concorrenti di Temptation Island 2024

Ancora non si hanno conferme sull'identità dell'agente sospeso. Ma, se come riportato da Open si trattasse davvero di un concorrente di Temptation 2024, il cerchio si stringerebbe a uno dei fidanzati che hanno partecipato al programma. Nella lista delle coppie di quella edizione, figuravano: Diandra Pecchioli e Valerio Palma, Titty Scialò e Antonio Maietta, Mirco Rossi e Giulia, Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Fabio Mascaro e Sara El Moudden, Federica Petagna e Alfonso D'Apice e infine Millie Moi e Michele Varriale.