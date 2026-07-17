Valentina Riccio svela i cachet delle coppie a Temptation Island: “Si guadagna meno che in un mese di lavoro”

Valentina Riccio, protagonista dell’edizione 2025 di Temptation Island, ha svelato quali sarebbero i cachet destinati alle coppie che decidono di mettersi in gioco partecipando alle riprese del docu-reality estivo di Canale5.

Valentina Riccio, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, ha svelato quali sarebbero i cachet destinati alle coppie del programma. La giovane, che è in attesa di un figlio dal compagno Antonio Panico (lo stesso con il quale aveva partecipato al programma), ha raccontato nel corso di una diretta Instagram che le coppie che decidono di partecipare alle riprese percepirebbero un compenso solo simbolico.

"Mille euro a puntata? Magari! Non sono mille euro a puntata", ha dichiarato Valentina durante la diretta lasciando intendere che i compensi non si avvicinerebbero nemmeno lontanamente a tale cifra, "Cinquemila euro a coppia per tutto il percorso? Non so in quale edizione abbiano dato questi cinquemila euro, ma a noi non sono stati dati. Non posso svelare la cifra, ma con un mese di lavoro si guadagna di più".

Diverso, invece, sarebbe il cachet previsto per i single e le single che partecipano alla trasmissione con il compito di mettere alla prova la solidità delle coppie e delle storie d'amore problematiche sottoposte alla prova del meccanismo della trasmissione. Nel loro caso, il compenso sarebbe più alto, stando a quanto raccontato dall'ex protagonista del programma che però non ha quantificato con precisione le differenze.

Da quanto lasciato intendere da Valentina, quindi, il cachet che la produzione del docu-reality di Canale5 metterebbe a disposizione delle coppie protagoniste delle annuali edizioni di Temptation Island ammonterebbe a circa 2mila euro complessivi per un massimo di tre settimane di riprese. La durata dell'esperienza, però, può variare di volta in volta, perché sono gli stessi fidanzati e le stesse fidanzate a decidere quanto tempo trascorrere nei villaggi prima di richiedere un eventuale falò di confronto anticipato e lasciare la trasmissione prima della scadenza dei canonici 21 giorni.