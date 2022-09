Parla un amico di Bradford Beck, marito di Giaele De Donà: “Contrariato dalle scelte della moglie” Thomas Incontri, amico di Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck, parla a nome dell’ingegnere americano sposato con la concorrente del Grande Fratello Vip: “È molto contrariato”.

A cura di Stefania Rocco

La scelta di Sofia Giaele De Donà di raccontare il suo matrimonio aperto con Bradford Beck al Grande Fratello Vip ha contrariato l’ingegnere e imprenditore americano. Lo racconta a Pipol Tv Thomas Incontri, amico della coppia che dichiara di parlare a nome dell'americano e che fa il punto della situazione a proposito di una vicenda che sta tenendo banco nella Casae tra gli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Thomas Incontri: “A Brad non è piaciuto quanto detto da Sofia”

Nel messaggio inviato a Pipol si legge: “Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità. Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell'ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”. A infastidire Beck sarebbero state le confidenze di Giaele a proposito del loro matrimonio aperto e del concetto, condiviso da entrambi i coniugi, di tradimento.

Ma Bradford Beck potrebbe fare una sorpresa a Giaele

Secondo Pipol, però, a breve Beck potrebbe decidere di metterci la faccia. Sarebbe prevista una sorpresa dell’imprenditore alla moglie Giaele per il prossimo 13 ottobre. Non sono note le modalità dell’intervento in questione. Potrebbe trattarsi di una breve incursione nella Casa da parte dell’uomo oppure di una lettera da far recapitare alla moglie senza che Bradford Beck si faccia carico di un viaggio dalla California.