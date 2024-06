video suggerito

Paperissima Sprint in onda dal 10 giugno su Canale5: chi sono i conduttori della nuova edizione Da lunedì 10 giugno e fino a settembre torna su Canale5 Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti, Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi.

A cura di Daniela Seclì

La nuova edizione di Paperissima Sprint avrà inizio lunedì 10 giugno. Prenderà il posto di Striscia la Notizia, la cui ultima puntata della stagione è prevista sabato 8 giugno. Ad affiancare il Gabibbo, nel programma dell'estate di Canale5, sarà Vittorio Brumotti con Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi.

Chi sono i conduttori di Paperissima Sprint 2024

A condurre Paperissima Sprint sarà Vittorio Brumotti, giunto alla sua dodicesima edizione. Ad affiancarlo, torneranno la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi. L'ingrediente vincente sarà sempre lo stesso: le papere. Non mancheranno tantissimi filmati esilaranti che intratterrano gli spettatori. Il programma andrà in onda da lunedì 10 giugno e si protrarrà fino a settembre, dunque terrà compagnia agli italiani fino alla fine dell'estate. Poi, il timone passerà di nuovo nelle mani di Striscia la Notizia.

Paperissima Sprint in onda da lunedì 10 giugno

La nuova edizione di Paperissima Sprint è pronta a partire lunedì 10 giugno alle ore 20:45. Al netto delle papere che vedremo in diretta, a quanto pare l'atmosfera è decisamente frizzante anche dietro le quinte per via degli scherzi di Vittorio Brumotti alle colleghe. Marcia Thereza Araujo Barros ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni: "Vittorio Brumotti cerca sempre di farci ridere e sbagliare raccontandoci delle barzellette". Valentina Corradi le ha fatto eco: "Una volta Brumotti mi ha legato il vestito alla sedia così mi sono alzata… insieme con tutta la sedia". Marcia, tuttavia, ha assicurato che si impegnano a fondo per non fare papere in diretta, ma se dovesse succedere non sarebbe poi così grave:

Noi studiamo, lavoriamo sulla dizione, sulla recitazione, poi però è tutto molto autentico, io sono me stessa. Le “papere” non mi fanno paura.