Vittorio Brumotti: “Non ho paura delle aggressioni. Troppi ragazzi smettono di fare sport per drogarsi” Vittorio Brumotti si racconta, dalle aggressioni subite per i servizi di Striscia la Notizia ai sogni da realizzare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 10 giugno al via su Canale5 Paperissima Sprint, il programma condotto da Vittorio Brumotti con Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi. Il conduttore si è raccontato in un'intervista rilasciata a Leggo:

Sono cresciuto con il mito di Claudio Brumotti, mio padre. Una persona molto positiva. […] La mia papera più divertente è successa proprio l’altro giorno: ho saltato una ringhiera a casa e sono caduto di faccia su un tavolo. L’ho distrutto, ma nessuno si è fatto nulla…in perfetto stile Paperissima Sprint. La più imbarazzante? Una volta ho sbagliato il nome di una ragazza…Non dico altro.

Le aggressioni subite per i servizi di Striscia la Notizia

Per Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti affronta il tema dello spreco di denaro pubblico, della tutela dei disabili e il contrasto allo spaccio: "La questione dei parcheggi per disabili occupati da chi non ne ha diritto la sento molto, perché ho tanti amici che soffrono per questo. Per quanto riguarda lo spaccio, ho visto troppi ragazzi smettere di fare sport per drogarsi". E proprio nell'ambito di questi servizi, Vittorio Brumotti ha subito delle aggressioni. Assicura, tuttavia, di non avere paura:

No, perché so che loro hanno paura di una cosa che mi accompagna sempre, la telecamera. È l’arma di difesa più potente in assoluto. È più rischioso andare sui cornicioni, sulle ringhiere o sul bordo del “Grand Canyon” in bici.

Paperissima Sprint e non solo, i sogni di Vittorio Brumotti

I sogni di Vittorio Brumotti non si limitano a fare televisione. Mentre è in partenza la nuova edizione di Paperissima Sprint, il quarantatreenne ha confidato di sognare un garage in cui "customizzare moto e auto d’epoca americane". Inoltre, quando si renderà conto di non riuscire più a saltare in bicicletta, vorrebbe organizzare eventi in moto in tutto il mondo. E ha concluso: "Un altro sogno è diventare un bravo meat master, ‘cuoco della carne‘, l’altra mia grande passione".