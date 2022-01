Paolo Bonolis: “Luca Laurenti è per me come la droga per un tossicodipendente” Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati su Canale5 con la nuova edizione di Avanti un altro. Continua il loro sodalizio artistico, ma anche un’amicizia che non conosce crisi.

A cura di Daniela Seclì

Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato del ritorno di Avanti un altro, della grande amicizia che lo lega a Luca Laurenti, ma anche dei vent'anni di matrimonio con Sonia Bruganelli che festeggerà proprio quest'anno:

"Come festeggeremo le nozze di porcellana? Facendo i "porcellani", ovvio. Occhio alla vocale, mi raccomando. Se rinnoverò le mie promesse? Ma che le devo dire ancora? La vedo tutti i giorni tra casa e lavoro".

Il lunedì e il venerdì sera, quando la moglie è impegnata con la diretta del Grande Fratello Vip, Bonolis la aspetta sveglio, perché l'opinionista sarebbe solita dimenticare le chiavi: "Mi devo alzare di notte per aprirle. Chiacchieriamo cinque minuti e poi ci addormentiamo: uno russa da una parte e una dall'altra".

L'amicizia fraterna con Luca Laurenti

Paolo Bonolis, poi, ha avuto parole bellissime per Luca Laurenti. Il loro sodalizio artistico continua e anche la loro amicizia sembra non conoscere crisi. Il conduttore di Avanti un altro ha dichiarato di reputare Laurenti il fratello che non ha mai avuto:

"Luca è per me come la droga per un tossicodipendente. La scimmia che ho sulla spalla (ride, ndr). Scherzo, su. Io non ho un fratello in famiglia, Luca è diventato un fratello per me, gli voglio un mondo di bene, è una persona bellissima, meravigliosa".

La nuova edizione di Avanti un altro

Paolo Bonolis ha spiegato di non avere avvertito l'esigenza di stravolgere la formula di Avanti un altro, perché il programma è apprezzato così com'è:

"Lo affrontiamo con lo stesso spirito di sempre, con l'entusiasmo degli amici che si ritrovano e hanno il gusto di prendersi un po' per i fondelli, ma sempre nel rispetto reciproco: io non mi sognerei mai di mancare di rispetto né al pubblico a casa, né ai concorrenti in studio, con cui gioco con la consueta ironia, a tratti volutamente esasperata".

Certo non mancano le new entry nel minimondo. Ad esempio, l'attore Clayton Norcross che interpretava Thorne nella soap Beautiful. Dato che il conduttore non ha mai guardato la soap, era convinto che si trattasse di un tennista. Bonolis, infine, ha commentato ironicamente l'usanza dei concorrenti di toccargli il fondoschiena prima di "pescare il pidigozzo", nella speranza di prendere la cifra più alta: "La cosa bella è che funziona quasi sempre. Ha una copertura del 90 per cento, come il vaccino Pfizer".