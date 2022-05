Paolo Bonolis di nuovo in prima serata e prepara il ritorno di Ciao Darwin Il conduttore torna con “Avanti un altro! Pure di sera” dal 22 maggio, per quattro settimane. Per la prossima stagione sembra quasi certo il ritorno di Ciao Darwin.

A cura di Andrea Parrella

Domenica 22 maggio, su Canale 5 in prima serata, torna l’appuntamento con "Avanti un altro! Pure di sera", la versione serale del game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nelle prossime settimane la rete ammiraglia Mediaset proporrà ai telespettatori le quattro puntate rimanenti del ciclo realizzato per la messa in onda dello scorso inverno, avviandosi così verso il finale di questa stagione televisiva. Operazione sulla quale si erano diffuse voci discordanti rispetto all'ipotesi di una bocciatura da parte della rete dopo risultati di ascolti non entusiasmanti, prima che venisse chiarita l'intenzione iniziale di suddividere in due tranche di quattro puntate le otto previste.

Il ritorno di Ciao Darwin nel 2023

Paolo Bonolis resta una certezza di Mediaset, punto fermo dei palinsesti della rete ammiraglia da diversi anni. Se quello di Avanti un altro è diventato un appuntamento imprescindibile per i telespettatori, i progetti per il futuro prevedono il ritorno del suo titolo più amato dal pubblico: Ciao Darwin. Non c'è ancora l'ufficialità, infatti, ma sembra che la prossima stagione di Canale 5 darà spazio al ritorno del format storico di Bonolis, probabilmente nel marzo del 2023. Si tratta di un programma che pare inesauribile, soprattutto per il riscontro che è in grado di ottenere.

Ciao Darwin gallina dalle uova d'oro

Ricordiamo infatti che nei mesi più duri del primo lockdown le repliche di Ciao Darwin si erano dimostrate vere e proprie miniere in termini di ascolti per Canale 5, che ne fece largo uso (per non dire abuso). E probabile che nelle prossime settimane, anche in previsione del lancio dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione che dovrebbe avvenire a luglio, ci sia l'ufficialità del ritorno del programma, in un'annata di Canale 5 che si preannuncia ricca di appuntamenti attesi, ad esempio il ritorno di Pio e Amedeo con Emigratis, inizialmente previsto questa primavera, in prima serata, per poi essere rinviato al prossimo autunno.