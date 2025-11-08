Paolo Belli piange per la moglie Deanna: “Nella malattia non potevo fare nulla per lei, potevo solo starle accanto”

Paolo Belli a Ballando con le stelle ha parlato della lunga storia d’amore con la moglie Deanna. Si è commosso quando è tornato con la mente alla malattia che la donna ha affrontato.

Nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 8 novembre. Paolo Belli ha parlato dell'immenso amore che lo lega alla moglie Deanna: "Mia moglie ha detto che sono sexy", ha ironizzato. Stanno insieme da 45 anni, per la precisione 42 di matrimonio e tre di fidanzamento. Si sono conosciuti quando l'artista aveva solo 18 anni: "Ed è ancora la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Per me esiste solo lei". Poi si è commosso quando ha parlato della malattia di Deanna.

Le lacrime di Paolo Belli per i problemi di salute affrontati dalla moglie: "È stata la sfida più grossa". Deanna disse ai dottori che si sarebbe sottoposta a tutte le loro indicazioni solo se al suo fianco ci fosse stato suo marito: "Disse ‘Faccio tutto quello che mi dite se Paolo è al mio fianco, se Paolo non può stare al mio fianco, non vi dovete preoccupare, io ho già avuto tutto dalla vita'". Qui si è sciolto in lacrime: "Non potevo fare nulla, però sapevo che stare al suo fianco avrebbe fatto bene a lei e a me. Questa grande prova è stata superata".

L'artista ha ricordato anche le difficoltà che hanno attraversato nei primi anni di matrimonio: "Non avevamo un soldo, avevamo solo il fornello per mangiare e la camera da letto". Quando la sua carriera sembrava ormai alla deriva, l'amore è stato la loro bussola: "Abbiamo combattuto. Mi ha detto che un giorno sarei sempre potuto tornare in fabbrica a fare l'elettricista ma dovevo lavorare su me stesso, perché ci avrebbe pensato lei a noi". La coreografia portata in studio ripercorreva questa intensa storia d'amore. E anche dopo l'intensa esibizione non ha trattenuto le lacrime. La giuria si è complimentata con lui. Poi le parole di Paolo Belli per Carolyn Smith:

