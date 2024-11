video suggerito

Paola Perego sulla chiusura anticipata de La Talpa: "C'erano diversi problemi, i tempi sono cambiati" Paola Perego, ospite nel programma Tango in onda su Rai 2, ha parlato della sua esperienza come presentatrice de La Talpa. La conduttrice ha detto la sua sulla chiusura anticipata dello show: "Noi abbiamo fatto La Talpa in un'altra epoca. C'era la diretta, lo studio, gli opinionisti. I tempi ormai sono cambiati".

Paola Perego è stata ospite di Luisella Costamagna nel programma Tango in onda su Rai 2. Nel corso della lunga intervista, la conduttrice ha parlato della sua esperienza come presentatrice de La Talpa nelle prime tre edizioni dello show. Perego ha ricordato con nostalgia quei tempi e ha detto la sua sull'ultima edizione del programma che quest'anno è stato condotto da Diletta Leotta.

Paola Perego: "La Talpa per me è un ricordo bellissimo"

Paola Perego ha ammesso che condurre La Talpa è stata un'esperienza bellissima e che conserva ancora quel ricordo. "Ma davvero ti sarebbe piaciuto farla? Io con te non avrei chiuso in anticipo" ha commentato Luisella Costamagna. La conduttrice, però, non ha accettato quello che voleva essere un complimento, chiarendo come le dinamiche televisive siano ormai cambiate. "No, perché? C'erano una serie di problemi. Noi abbiamo fatto La Talpa in un'altra epoca con la diretta, con lo studio, con gli opinionisti. Ormai la tendenza è di fare i programmi in loco e registrati – ha spiegato – Se l'avessi fatta io sarebbe stata quella Talpa lì e l'avrebbero chiusa uguale. Sono cambiati i tempi e il pubblico si deve abituare". Ha poi rivelato di non essersi persa neanche un minuto del game show: "Fino all'ultimo non sono riuscita a capire chi fosse la talpa".

Paola Perego: "Avrei pagato per rifare La Talpa ma non mi hanno chiamata"

Poco prima della messa in onda della prima puntata de La Talpa, Paola Perego aveva fatto gli auguri a Diletta Leotta tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram. Ospite di BellaMà su Rai2 con Pierluigi Diaco, però, la conduttrice non aveva nascosto che le sarebbe piaciuto presentare la nuova edizione dello show: "Io avrei pagato per rifarla, penso sia il reality più figo in assoluto, ma quest'anno l'ha prodotta Mediaset e non la Rai, quindi non mi hanno chiamata".