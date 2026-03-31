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Paola Caruso litiga ancora al GF, dopo Todaro urla contro Francesca Manzini: “Rompi i cogl**ni”

Paola Caruso ha perso di nuovo la pazienza al Grande Fratello Vip: dopo la lite durante la pubblicità con Raimondo Todaro, la mattina seguente la showgirl ha urlato contro Francesca Manzini. “Abbi rispetto della gente, non voglio parlare. Hai finito di rompere i cog**i?”, ha detto.
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A cura di Elisabetta Murina
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Continuano le scintille nella casa del Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e la "coppia" Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Durante la puntata del 30 marzo, l'ex Bonas di Avanti un altro ha perso la pazienza con il coinquilino, lasciandosi andare a dichiarazioni pesanti come "sei uno schifo di uomo" o "tua figlia si deve vergognare ad avere un padre così". Il risveglio di questa mattina, 31 marzo, la situazione non sembra migliorata e la showgirl ha avuto un'accesa discussione con Manzini.

Come si vede nei video che circolano su X e in quelli ufficiali diffusi dal GF Vip, Paola Caruso si è svegliata ed è andata ad abbracciare l'amica Blu Barbara Prezia, mentre si è rifiutata di fare lo stesso con Manzini dopo quanto accaduto la sera prima. La concorrente ci è però rimasta male e ha chiesto spiegazioni. "Abbi rispetto della gente, non voglio parlare. Ti ho salutato perché sono educata, tu no. Ti ho detto che non ho voglia di darti un abbraccio, rispetta", ha detto Caruso piuttosto alterata. Poi, alzando la voce, ha aggiunto: "È prima mattina Francesca, basta. Hai finito di rompere i cog**oni alla gente?". A intervenire anche Alessandra Mussolini, che a Manzini ha detto: "Basta, non stai bene. Sei alterata". "Non ti rendi conto, sei vergognosa", ha aggiunto la showgirl.

Poco prima che la conversazione sfociasse in un litigio, Caruso aveva spiegato il suo punto di vista sulla coinquilina: "Ti perdono, hai sbagliato e lo hai capito. Vediamo nei prossimi giorni come ti comporti. Non mi va di abbracciarti, hai 30 anni, ripigliati. Fai capire a tutti se sei bianca o sei nera". Secondo la showgirl, l'attrice e comica passa tutto il tempo insieme a Raimondo Todaro, senza far emergere la sua reale personalità. "Io ho la mia testa e lui la sua. C'è una sintonia amicale, penso sia normale che possa esistere. Io ho cercato di mediare", ha concluso Manzini.

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