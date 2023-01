“Pam e Tommy forever”: Pamela Anderson rivela di non aver mai superato la rottura con Tommy Lee Il 31 gennaio esce un documentario Netflix che racconta la vera storia di Pamela Anderson. Tra le anticipazioni, l’ex Baywatch conferma di non aver mai dimenticato l’amore per Tommy Lee nonostante tutto quello che è successo.

La loro unione è stata trasgressiva e ha segnato un cambio di passo nella narrazione delle coppie famose nel mondo del gossip, testimone è la serie di Disney+ "Pam & Tommy". Ora, Pamela Anderson racconta la sua verità in una docu-serie molto attesa, disponibile su Netflix a partire dal 31 gennaio: "Pamela. A love story". In questo nuovo documentario, l'ex attrice di Baywatch racconta di non aver mai veramente dimenticato Tommy Lee: "Penso che tutto si riduca al fatto che non ho mai superato il fatto di non essere stata in grado di farla funzionare con il padre dei miei figli. Pensavo di poter ricreare una famiglia o innamorarmi di qualcun altro, ma non è andata così".

La storia del loro matrimonio

Nel documentario Netflix, Pamela Anderson apre non solo il suo cuore ma anche tutti i suoi ricordi materiali. C'è l'accesso completo ai suoi video privati, ai suoi diari personali che raccontano una storia quanto più fedele alla verità, anche più di quanto fatto nell'ottima "Pam & Tommy" con Sebastian Stan e Lily James a interpretare i due protagonisti. Gli anni con lui sono stati i più felici per lei. Nella docu-fiction afferma che i due si sono conosciuti alla vigilia di Capodanno del 1994 a una festa, poi lui l'ha seguita fino a Cancun, in Messico, dove lei era impegnata per un servizio fotografico. Dopo una notte di follie, la stessa notte in cui Pam prova per la prima volta l'ecstasy, i due si sposano quattro giorni dopo essersi conosciuti. Nel 1996, la coppia dà alla luce il primo figlio Brandon. Dylan, il secondogenito, nasce l'anno successivo. Nel 1998, la relazione inizia a sgretolarsi.

Il video hot

Pamela Anderson e Tommy Lee durante le prime fasi della loro relazione filmavano i loro rapporti sessuali con videocamere personali. In seguito a un furto nella propria casa, a opera di uno degli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione, furono portati via una serie di nastri contenenti i propri momenti intimi. Il film iniziò a diffondersi in VHS e successivamente online. Era la prima era di Internet. Pamela Anderson e Tommy Lee non sono mai stati risarciti finanziariamente per quella situazione.