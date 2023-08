Palio di Siena 2023 in diretta tv: orario, dove vederlo e le contrade in gara Andrà in scena mercoledì 16 agosto il palio di Siena dell’Assunta, trasmesso in Tv anche quest’anno da La7. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

A cura di Andrea Parrella

Si corre oggi, 16 agosto, il Palio di Siena dell'Assunta. La manifestazione avrà inizio alle 16.10, quando il Corteo storico entrerà in piazza del Campo. È prevista invece per le ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per dare inizio alla corsa. La diretta televisiva e online dell'appuntamento con la tradizione della città è previsto su La7, così come era accaduto il 2 luglio scorso. Un'edizione del palio assai incerta, con Giraffa (con il fantino Tittia che monta Abbasantesa e che ha vinto le ultime edizioni), Pantera (Scompiglio e Anda e Bola) e Oca (Brigante e Zio Frac) tra le contrade favorite sulla carta, davanti a Aquila e Tartuca. La Contrada del Drago, intanto, ha vinto anche la prova generale della corsa del 16 agosto 2023, con il fantino Andrea Coghe detto Tempesta che ha fatto trionfare il Drago per la terza volta in tre giorni, dopo aver vinto la prima e la seconda prova (la terza e la quarta prova non sono state disputate a causa di un improvviso temporale che nel pomeriggio del 14 agosto, ha reso impraticabile la pista di tufo).

Quello del 16 agosto è il secondo palio della stagione. La "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano (festa della Visitazione nel calendario antico), mentre il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta. Resta al centro del dibattito la questione inerente la proposta di un referendum popolare per l'abolizione delle manifestazioni storiche con la partecipazione di animali. Almeno 500mila firme prima del Palio per arrivare al referendum, ma a Siena non è stata raccolta neppure una firma. Per sapere cosa accadrà invece negli altri comuni bisognerà aspettare il 15 settembre.

I nomi delle contrade che gareggiano oggi e gli accoppiamenti

Intanto sono andate a definirsi le 10 contrade che gareggeranno per l'atto finale del palio di Siena, ecco gli accoppiamenti:

Abbasantesa e Giraffa

Antine Day e Istrice

Anda e Bola e Pantera

Reo Confesso e Chiocciola

Schietta e Tartuca

Tabacco e Torre

Viso d’Angelo e Aquila

Vitzichesu e Drago

Zenis e Bruco

Zio Frac e Oca

Chi sono i fantini e i cavalli del palio di Siena dell'Assunta

Ecco chi sono invece i dieci fantini che gareggeranno per il Palio di Siena 2023:

Giovanni Atzeni detto Tittia su Abbasantesa nella Giraffa (36 Palii corsi, 10 vinti)

Carlo Sanna detto Brigante su Zio Frac nell’Oca (14 Palii corsi, 1 vinto)

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Anda e Bola nella Pantera (28 Palii corsi, 5 vinti)

Andrea Coghe detto Tempesta su Vitzichesu nel Drago (6 Palii corsi, 1 vinto, (1 non disputato)

Giuseppe Zedde detto Gingillo su Reo Confesso nella Chiocciola (30 Palii corsi, 3 vinti)

Sebastiano Murtas detto Grandine su Schietta nella Tartuca (10 Palii corsi, nessuno vinto)

Federico Guglielmi detto Tamurè su Antine Day nell’Istrice (2 Palii corsi, nessuno vinto)

Valter Pusceddu detto Bighino su Viso D’Angelo nell’Aquila (27 Palii corsi, nessuno vinto)

Giosuè Carboni detto Carburo su Tabacco nella Torre (7 Palii corsi, nessuno vinto)

Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Zenis nel Bruco (6 Palii corsi, nessuno vinto)

Gli ospiti del Palio di Siena 2023: dalla Santanchè a Gianna Nannini

Molti gli spettatori illustri che potranno godersi l'evento delle trifore di Palazzo Pubblico, a cominciare dalla concittadina Gianna Nannini. Oltre a lei, come ufficializzato dal Comune di Siena, ci saranno anche politici e sportivi come il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, per la prima volta al Palio, e l'ex calciatore e commentatore sportivo Simone Tiribocchi.

Il premio per il vincitore del Palio di Siena: cos'è il Drappellone

La tradizione vuole che la contrada vincitrice del Palio di Siena venga premiata con il noto drappellone, chiamato anche Palio e dai senesi il "cencio". Consiste in un dipinto originale su stoffa (seta) ed ha una dimensione particolare, quella di un rettangolo allungato; è sorretto in verticale su di un'asta alabardata bianca e nera e sormontato da un piatto d'argento e con due pennacchi bianchi e neri che scendono lateralmente. Il palio resta di proprietà della Contrada, così come l'asta e i pennacchi. Viene consegnato prima dell'edizione dell'anno successivo in cui la contrada ha avuto la meglio sulle altre.