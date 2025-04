video suggerito

Orso Maria Guerrini: "Truffato per 4 miliardi dal factotum di famiglia, in causa per oltre 20 anni" L'attore, noto soprattutto per aver prestato il volto a un noto spot, ha raccontato a La Volta Buona della truffa subita dalla sua famiglia. Tempo fa aveva spiegato: "Tutto quello che ho guadagnato con la pubblicità l'ho speso in cause legali".

A cura di Andrea Parrella

A La Volta Buona la testimonianza di Orso Maria Guerrini. L'attore, noto soprattutto per il suo ruolo nello storico spot di una birra, ha raccontato a Caterina Balivo di essere stato truffato insieme a tutta la sua famiglia, finendo per perdere ben 4 miliardi: euro, Giovanni Terzi e l'attore Orso Maria Guerrini che ha raccontato la truffa in cui è rimasta coinvolta la sua famiglia che, dopo 22 anni di processi e aule di tribunali, è riuscita a chiudere con successo la causa.

Il racconto di Orso Maria Guerrini

Orso Maria Guerrini ha raccontato che lo zio possedeva un palazzo a Cesena che ha venduto per un miliardo e quattrocento milioni di lire al suo factotum. L'attore, ospite della puntata del 4 aprile del programma di Rai1, ha spiegato: "Tutto è cominciato quando mio zio mi disse che aveva venduto la nuda proprietà del Palazzo Guerrini-Bratti a 1,4 miliardi di lire ma il prezzo era sottostimato rispetto al valore effettivo e alla valutazione della banca che era stata di oltre 4 miliardi".

"Truffato per 4 miliardi di lire"

Il racconto di Guerrini è proseguito così: "Lui disse che era tranquillo perché, dei problemi burocratici, per così dire, si occupava zia che, però, era venuta a mancare, quindi, lui non era a conoscenza che, nel frattempo, si erano creati dei debiti. Comunque, il palazzo venne venduto all'uomo di fiducia di mio zio che, a sua insaputa, aveva aperto un conto in banca dove zio versava i soldi per ripagare i debiti ma, ogni volta che bonificava grosse cifre, queste venivano prelevate dal factotum e, quindi, non c'era mai un euro. Ci hanno truffato per 4 miliardi e la causa è andata avanti per ben 22 anni". Una situazione di cui Guerrini aveva parlato anche in un'intervista di alcuni anni fa, spiegando che quello che aveva guadagnato con la pubblicità lo aveva, sostanzialmente, speso in cause legali.