Ornella Vanoni su Sanremo 2025: "Troppi cantanti. Sabato sera finalmente decedo" Ornella Vanoni non si smentisce mai e anche nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 9 febbraio, non ha esitato a commentare con sarcasmo anche il Festival di Sanremo. La cantante, infatti, ha ironizzato sulla durata di ogni puntata.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove, c'è da diversi anni ormai Ornella Vanoni. La cantante commenta con ironia e sarcasmo qualsiasi cosa le venga chiesta e in prossimità del Festival di Sanremo le è stato affidato il compito di fare un resoconto di tutto quello che accadrà sul palco dell'Ariston. La cantante, anche in questa occasione, non è riuscita a trattenere dal commentare con schiettezza le novità sanremesi.

L'ironia di Ornella Vanoni sulla durata di Sanremo

La chiacchierata con Fabio Fazio arriva a pochi minuti dall'ospitata di Carlo Conti, come di consueto alla vigilia del Festival di Sanremo, durante la quale i due conduttori hanno anche ironizzato sull'annosa questione della durata di ogni puntata: "Ho fatto i calcoli, arriverai a 4 ore e 46 minuti di diretta" dice Fazio ridendo, ma Conti cerca di sdrammatizzare, sperando di chiudere ogni serata in "tempi ragionevoli". Non sembra essere molto d'accordo Ornella Vanoni che, infatti da inviata speciale di Che Tempo che Fa per la kermesse, ha parlato del numero di cantanti in gara: "Troppi cantanti intanto, sarà lunghissimo, io morirò. Sabato sera decedo finalmente". Una battuta che racchiude il sarcasmo tipico della cantante, che in questi anni è diventata ancor più iconica per la nonchalance con la quale parla non solo di sé stessa, ma anche di tutto ciò che la circonda.

Carlo Conti sull'orario di chiusura di Sanremo

D'altra parte, il tema della durata del Festival, è stato spesse volte affrontato ancor prima dei giorni che anticipano la kermesse. Parlando con Fabio Fazio, Conti ha ribadito il suo intento: "È per questo motivo che ho deciso di reintegrare il DopoFestival, perché non voglio sforare. Voglio rispettare i tempi televisivi, quindi forse l'ultima serata arriverò all'1:30 o l'1:40. Non ce la faccio a fare più tardi".