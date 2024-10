video suggerito

Ornella Vanoni: "Elodie sa usare il corpo ma deve studiare. Celentano non esce di casa per paura dei virus" Nell'appuntamento del 21 ottobre, Ornella Vanoni riceverà il Tapiro d'oro di Striscia La Notizia. Intervistata da Valerio Staffelli, la cantante ha detto la sua sulla querelle tra Adriano Celentano e Teo Teocoli. E su Elodie: "Sa usare il corpo, ma deve studiare di più".

A cura di Sara Leombruno

Nell'appuntamento che andrà in onda questa sera, 21 ottobre, su Canale 5, Ornella Vanoni riceverà il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli. Si tratta del primo Tapiro per la cantante, che da due anni è in attesa che Marracash scriva una canzone con lei. "Non so perché non la voglia fare, mi dice “vedrai, vedrai…”", ha confessato a Staffelli. A domanda dell'inviato, Vanoni ha anche detto la sua sull'allontanamento tra Adriano Celentano e Teo Teocoli: "Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus".

Il commento su Elodie

Dopo aver scherzato sul fatto che Marracash stia temporeggiando nello scrivere una canzone insieme a lei, Staffelli le ha proposto di provare con Gino Paoli, al quale la cantante è stata legata sentimentalmente in passato: "Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme", il commento. Inoltre, Vanoni ha dato un consiglio alla collega Elodie: "Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce". Infine, quando l'inviato le ha chiesto se avesse trovato una governante che le facesse le “sigarette per farla dormire”, la milanese ha rivelato: "Me le faccio io che faccio prima".

Il motivo della querelle tra Adriano Celentano e Teo Teocoli

Da circa cinque anni Teo Teocoli e Adriano Celentano hanno perso ogni contatto. Il primo a parlare della "fine di un'amicizia" è stato il comico e imitatore del celebre cantante a inizio settembre: "Abbiamo fatto 40 compleanni insieme, in questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo", ha raccontato Teocoli a Tintoria. Le sue parole, però, hanno ricevuto ben presto risposta dal diretto interessato il quale, con una frase criptica, gli ha spiegato che non gli ha mai risposto al telefono "perché ti voglio bene". Secondo il comico, la responsabilità di quanto accaduto tra loro è di Claudia Mori, moglie di Celentano.