Oriana Marzoli sputa sulla foto di Antonino, poi la calpesta: il pubblico del GF chiede provvedimenti Oriana Marzoli è finita al centro delle polemiche: la concorrente del GF VIP stava giocando con Edoardo Donnamaria sabato sera quando ha sputato sulla foto di Antonino Spinalbese, poi l’ha calpestata, nonostante il richiamo di Tavassi. Su Twitter chiedono ora provvedimenti.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli sta facendo discutere il pubblico del Grande Fratello VIP. Su Twitter numerosi utenti chiedono che vengano presi provvedimenti contro la concorrente spagnola che sabato sera, durante un gioco con Edoardo Donnamaria, ha distrutto la fotografia di Antonino Spinalbese. Prima di romperla però ci ha sputato sopra, poi l'ha calpestata, gesti di cattivo gusto che ricordano quanto accaduto a Elenoire Ferruzzi, e che potrebbe dunque ora dover pagare a caro prezzo.

Il video di Oriana Marzoli con la foto di Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli sabato sera, durante la festa per San Valentino, si è resa protagonista di alcuni gesti che fanno ora discutere. La concorrente spagnola stava giocando con Edoardo Donnamaria: quando quest'ultimo le ha lanciato al volo la foto di Antonino Spinalbese, lei ha mimato il gesto del vomito poi l'ha stracciata, ci ha sputato sopra e l'ha calpestata con le scarpe. Gesti forti che non sono passati inosservati: è stato Tavassi a tentare di frenarla, "No, queste cose no. Oriana no".

Su Twitter chiedono provvedimenti contro la concorrente. "Oriana dice su Antonino che deve morire e lo strozzerebbe, poi strappa la sua foto e ci sputa sopra. O FATE LA SQUALIFICA O SIETE DEI VENDUTI", "Oggi devono buttare fuori Oriana perché il comportamento verso Antonino è squallido, avete protetto Oriana quando ha alzato le mani ad Antonino, adesso basta", le parole di alcuni utenti. Già Elenoire Ferruzzi fu eliminata dal televoto flash per un episodio analogo.

Cosa successe con Elenoire Ferruzzi che sputò al passaggio di Nikita Pelizon

Il gesto di Oriana Marzoli ha indignato i telespettatori che su Twitter chiedono provvedimenti al GF VIP. Elenoire Ferruzzi, resasi protagonista di un episodio simile lo scorso ottobre 2022, fu eliminata da un televoto flash lanciato da Signorini durante la puntata in diretta: l'ex concorrente sputò per terra al passaggio di Nikita Pelizon. "Con tutto l'amore che ti porto, per me meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello" disse il conduttore del reality. Potrebbe succedere lo stesso con la Marzoli nella puntata di stasera, sebbene non ci siano anticipazioni al riguardo.