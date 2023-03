Oriana e Giaele contro Nikita: “Basta cavolate. Se Luca ha fatto cose gravi perché non lo nomina?” Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Luca Onestini e Micol Incorvaia, hanno evidenziato il comportamento di Nikita Pelizon. Secondo loro, la concorrente sarebbe una perfetta stratega.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 13 marzo, non è stata priva di strascichi. Dopo la diretta, gli spartani Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Luca Onestini e Micol Incorvaia, hanno evidenziato il comportamento di Nikita Pelizon, che reputerebbero poco chiaro. Secondo loro, la concorrente sarebbe una perfetta stratega.

Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon

Oriana Marzoli, innanzitutto, ha criticato l'abitudine di Nikita Pelizon, di fare passare il messaggio di essere stata isolata dal gruppo: "Da adesso in poi ciao. Basta, perché questa cosa di voler fare passare un messaggio…Bella, la gente non è scema. Come Antonella si avvicina, può farlo anche lei. Basta cavolate, è una stratega pazzesca. Ha nominato Giaele perché sente che è meno forte degli altri. Nikita, per nominare Giaele, ha usato una motivazione brutta, ha buttato fuori discorsi di un mese e mezzo fa". Micol Incorvaia le ha dato ragione, sostenendo che la concorrente abbia la tendenza naturale a isolarsi, senza che nessuno del gruppo si permetta di isolarla: "Lei ricerca la sua solitudine, perché farne un caso di questa roba?".

Giaele De Donà pronta a togliere il saluto a Nikita Pelizon dopo la nomination

Anche Giaele De Donà si è unita alle critiche degli spartani nei confronti di Nikita Pelizon. Dopo essere stata nominata dalla gieffina, ha intenzione di non rivolgerle più il saluto:

Nikita non mi deve dare neanche più il buongiorno. Tavassi lo aveva previsto. Aveva detto che Nikita avrebbe nominato me e Antonella avrebbe nominato Micol perché sapevano che sarebbero andate al televoto con noi e così io sarei uscita. Per questo mi ha fatto ridere che abbia tirato fuori tutte le cose vecchie. Il fatto che non nomini Luca è già la prova che le cose gravissime di cui parla non sono vere.

In effetti, Giaele De Donà è finita al televoto con Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Quello che i concorrenti non sanno è che il più votato sarà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.