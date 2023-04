GfVip 7, Sofia Giaele De Donà è la quarta eliminata della finale 2023 La quarta eliminata del Grande Fratello Vip è Sofia Giaele De Donà. A sorpresa, Alberto De Pisis è uscito di nuovo vincitore da questo ennesimo televoto arrivando fino alla finalissima contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.

La quarta eliminata del Grande Fratello Vip è Sofia Giaele De Donà. A sorpresa, Alberto De Pisis è uscito di nuovo vincitore da questo ennesimo televoto arrivando fino alla finalissima contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Poco prima di essere eliminata, Sofia Giaele De Donà ha confessato di sentirsela: "Io sono convinta di uscire, gliel'ho detto poco fa". Alberto De Pisis, poco prima del verdetto, aveva dichiarato: "Mi piacerebbe tantissimo salire su quel podio, ma il pubblico ha già preso una decisione per noi. Questa volta me la sento di uscire". E invece è uscita Sofia Giaele De Donà.

Sofia Giaele De Donà è la quarta eliminata del GfVip, le percentuali di voto

Sofia Giaele De Donà è la quarta eliminata del Grande Fratello Vip con queste percentuali di voti: il 45.4% l'ha scelta mentre il 54.6% ha scelto di puntare su Alberto De Pisis. Un grande risultato comunque per Sofia Giaele De Donà che ha resistito per quasi tutta la puntata diventando una delle più votate fino alla fine. Purtroppo, però, non l'ha spuntata contro Alberto De Pisis che ha raggiunto la finalissima.

Il percorso di Sofia Giaele De Donà al GfVip

Il percorso di Sofia Giaele De Donà è stato molto altalenante. Era entrata come la misteriosa femme fatale, sposata con un marito che non vedeva mai, il famoso Brad, su cui si è scritto e detto tanto. Si è parlato di un matrimonio un po' libertino, alla fine lei ha capito all'interno della casa di capire di amare veramente suo marito. Il momento più bello: "Aver visto mia madre dopo tanto tempo". Il momento più critico: "Quello dove non sentivo mio marito, ma quello mi ha fortificato e sono convinto che ha fortificato il nostro rapporto". Sofia Giaele De Donà è entrata infatti con lo stereotipo della donna libera ed emancipata, ma alla fine ha capito di essere legatissima a suo marito.