Orian Ichaki è madre natura nella puntata di stasera di Ciao Darwin La modella israeliana è protagonista della puntata del 26 gennaio 2023 nel ruolo storico del programma condotto da Paolo Bonolis. In passato è stata legata al cantante Hell Raton.

A cura di Andrea Parrella

Orian Ichaki è la madre natura della settima puntata di Ciao Darwin. La modella israeliana, che vive a Milano, è protagonista della puntata del 26 gennaio 2023 nel ruolo storico del programma condotto da Paolo Bonolis. Una puntata dedicata allo scontro tra Trattorie contro Stellati, squadre capitanate rispettivamente da Claudio Amendola ed Andy Luotto.

Nelle precedenti puntate infatti a precedere Ichaki nel ruolo si erano alternate la mora Andreea Sasu e le bionde Sarah Shaw ed Aleksandra Korotkaia, mentre in quella del 12 gennaio invece era sceso in studio padre natura Lukasz Zarazowski. Nel corso delle dieci puntate del programma vedremo le quattro ragazze alternarsi insieme a padre natura. Quella di madre natura è una figura cruciale dello show storico di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis perché, pur non avendo una funzione essenziale nelle dinamiche del gioco, è diventata la rappresentazione dell'estetica di un programma destinato a rimanere nella storia della rete e della carriera del conduttore.

Chi è Orian Ichaki madre natura nella settima puntata di Ciao Darwin

Orian Ichaki è una giovane modella, capelli biondi e occhi verdi, alta un metro e 76 cm, le sue misure sono 82-60-88. Sul sito della sua agenzia vengono riepilogato i suoi principali lavori per importanti case di moda, avendo lavorato nel corso degli anni per varie campagni di molti sponsor di intimo e di abbigliamento.

Orian Ichaki è l'ex fidanzata di Hell Raton

il suo nome è legato anche al gossip, visto che in passato è stata la fidanzata di Hell Raton, pseudonimo di Manuel Zappadu, rapper e produttore discografico italiano che negli scorsi anni è stato anche giudice del talent show X Factor. Nel corso degli anni è stata anche accostata al calciatore Raoul Bellanova e al cantante Federico Rossi. Il suo profilo Instagram è @orian_ichaki, dove è seguito da circa 40 mila follower.