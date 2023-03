Onestini e il lancio del sale alle sue spalle, Matteo Diamante sbotta: “Attenti alla trappola” Un video di Luca Onestini mentre si lancia il sale alle spalle sta circolando su Twitter, e Matteo Diamante, come molti utenti, crede che il gesto scaramantico sia nato dopo il passaggio di Nikita Pelizon. “Dovresti essere fortunato se ti passa vicino”, la sfuriata dell’ex della Pelizon.

A cura di Gaia Martino

Continua l'astio di Matteo Diamante nei confronti di Luca Onestini. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP, entrato nella casa per un breve periodo in qualità di ospite, ha più volte discusso con l'attuale Vippone per il rapporto con Nikita Pelizon. Nelle ultime ore ha condiviso un video ripreso dalla diretta del programma di Alfonso Signorini che vede Luca Onestini protagonista: "Dovresti essere fortunato se ti passa vicino Nikita e non “lanciare il sale”.

Luca Onestini e il lancio del sale dietro le spalle al GF VIP

Il video che sta circolando su Twitter in queste ore mostra Luca Onestini in cucina: prima lava i piatti, poi si mette ai fornelli per cucinare. Quando prende il barattolo di sale, si getta alcuni chicchi alle sue spalle. Un gesto che, per i superstiziosi, serve a rimediare un danno o a sbarazzarsi della sfortuna, e non si tratta del primo compiuto nella casa del Grande Fratello VIP. Anche Nicole Murgia si rese protagonista dello stesso "rito". In molti credono che il VIP lo abbia fatto a pochi minuti di distanza dal passaggio di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, proprio come capitò con la Murgia, motivo per il quale si sarebbe guardato intorno prima del lancio per controllare che non ci fosse nessuno intorno. Matteo Diamante l'ha condiviso sul suo profilo Twitter commentandolo: "Non cambierò mai idea su di te".

L'attacco di Matteo Diamante

L'ex gieffino entrato per diversi giorni nella casa del GF VIP per recuperare il rapporto con la sua ex Nikita Pelizon ha condiviso il video nel quale Onestini si getta il sale alle sue spalle attaccandolo. "Dovresti essere fortunato se ti passa vicino Nikita e non “lanciare il sale”. Questo sei e questo rimani non cambierò mai idea, spero solo lei stia attenta al trappolone", le sue parole prima di provocare Ivana Mrazova: "Aspettando un post di Ivana che dice qualcosa su Nikita o parli dell’onestà del mestierante".