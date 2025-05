video suggerito

"Nunzia De Girolamo al posto di Francesca Fialdini nel segmento di Da noi a ruota libera" Secondo quanto anticipato da Dagospia, la domenica pomeriggio di Rai 1 si prepara a un cambio di guardia.

Sta per cominciare il valzer delle conduttrici. La domenica pomeriggio di Rai 1 si prepara a un cambio di guardia. Secondo Dagospia, tra le pillole di Alberto Dandolo, Francesca Fialdini si avvia a concludere la sua esperienza alla conduzione di "Da noi a ruota libera". Al suo posto, ma non per lo stesso programma, Nunzia De Girolamo.

Le indiscrezioni sul futuro della domenica pomeriggio di Rai1

Il nome di Nunzia De Girolamo era stato inizialmente associato a un programma del sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia. Questo slot, a seguito del nuovo assetto, sarebbe invece destinato a Elisa Isoardi. Questo creerebbe l'effetto domino nel palinsesto di Rai1. Nunzia De Girolamo è in onda dal 2021 con il format Ciao Maschio che, al di là di buoni risultati d'ascolti, sta registrando un effetto cult sulle interviste dedicate ai personaggi dello spettacolo e della cultura al maschile.

Francesca Fialdini non lascia, ma si rilancia su Rai3

Per la conduttrice toscana non si tratta di un addio alla Rai, ma di un possibile rilancio su nuovi fronti. Stando alle indiscrezioni, per Francesca Fialdini è previsto un rafforzamento della sua presenza su Rai 3, con progetti che valorizzerebbero la sua formazione giornalistica e la sua sensibilità verso tematiche sociali. Una riorganizzazione dei volti e dei programmi che sembra rientrare in una più ampia strategia di rinnovamento per i palinsesti Rai della prossima stagione. Vedremo se nei prossimi giorni queste voci saranno confermate e se effettivamente l'anno prossimo ci saranno questo tipo di novità nel ventaglio delle offerte della prossima stagione televisiva del servizio pubblico.