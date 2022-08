Nudi per la vita, Mara Maionchi torna in tv: “Ho lottato contro il cancro, la prevenzione è importante” Lunedì 12 settembre, Mara Maionchi tornerà in tv nel ruolo di conduttrice. Sarà al timone di Nudi per la vita, un programma che mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro al seno e alla prostata.

A cura di Daniela Seclì

Mara Maionchi si prepara a tornare in tv. Da lunedì 12 settembre, in prima serata su Rai2, andrà in onda il suo nuovo programma, Nudi per la vita, un docureality che mira a sensibilizzare circa l'importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. La conduttrice, che ha affrontato la malattia in prima persona, ne ha parlato su Tv, Sorrisi e Canzoni.

Nudi per la vita, dal 12 settembre su Rai2

Mara Maionchi ha raccontato quale sarà l'obiettivo del suo programma. Nudi per la vita si propone di invitare gli spettatori alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Nonostante l'argomento sia decisamente serio, si tenterà di intrattenere proponendo un format divertente:

È un programma con un obiettivo serio: è pensato per invitare alle prevenzione del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente. Nelle quattro puntate, vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi in qualche modo hanno avuto a che fare.

Le testimonianze di chi ha avuto a che fare con il cancro

Gli ospiti di Mara Maionchi, che interverranno nel programma Nudi per la vita, saranno persone che in qualche modo hanno avuto a che fare (direttamente o attraverso i loro cari) con il doloroso percorso della malattia. Sembra che tra i volti noti, possa esserci anche Elisabetta Gregoraci. Mara Maionchi ha dichiarato che tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto si sono dimostrati "bravi, disponibili, attenti e volenterosi" e hanno faticato tanto per preparare le coreografie nell'arco di sei giorni: