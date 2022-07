Nek confermato dopo il successo in Tv, “Dalla strada al palco torna per una seconda stagione” È stato il programma rivelazione dell’estate e probabilmente verrà confermato. Secondo le indiscrezioni la seconda edizione di Dalla strada al palco potrebbe arrivare nella primavera 2023.

A cura di Andrea Parrella

Con il successo di Dalla strada al palco, Rai2 ha trovato un nuovo titolo per il futuro prossimo. Il programma condotto da Nek in prima serata ha tenuto accesa l'estate di Rai2, portando a casa ascolti molto interessanti e sempre in crescendo di puntata in puntata. Un risultato che certamente proietta il conduttore e lo stesso programma verso la riconferma per una seconda edizione.

Come ha anticipato nelle scorse ore TvBlog, il programma potrebbe essere promosso per un ritorno in primavera nel 2023, visti proprio i risultati soddisfacenti che certificano il superamento della prova estiva, un laboratorio televisivo che si sta rivelando prodigo di ottime notizie proprio per Rai2, rete che l'azienda è intenzionata definitivamente a rilanciare nella prossima stagione con la nuova direzione dell'intrattenimento prime time affidata a Stefano Coletta.

Le parole di Nek sul suo futuro in Tv

Nek che aveva raccontato a Fanpage.itdi questa nuova avventura professionale andandoci coi piedi di piombo: "Non può mai essere un cambio definitivo – aveva detto il cantante – questo non è il mio mestiere. Intrattenere persone su un palco, facendo musica, resta la mia professione. Provo a fare televisione con entusiasmo, ma in punta di piedi". Parole di chi non si monta la testa, che è però diventato un indiscutibile candidato tra i protagonisti del futuro della rete.

Gli ascolti di Dalla strada al palco

Il percorso di Dalla strada al palco, programma nato da un'idea di Carlo Conti e prodotti da Stand By Me, è stato di crescita continua, per interesse generale e per ascolti. La prima puntata del 28 giugno è partita dal 7,51%, per poi crescere all'8,73% una settimana dopo. La penultima puntata si è aggiudicata una media del 9,85%, mentre la chiusura del 19 luglio è calata leggermente, chiudendosi con il 9,17% di share.