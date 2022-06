“Elisabetta Gregoraci si spoglierà in tv per sensibilizzare sulla prevenzione medica” In arrivo Chi si spoglia vince su Rai2, un nuovo show dedicato alla prevenzione medica. Fa sapere Dagospia che la prima concorrente VIP a spogliarsi sarà Elisabetta Gregoraci.

A cura di Gaia Martino

Novità in arrivo per il prossimo autunno. Su Rai Due è in programma un nuovo show, Chi si spoglia vince, nato per sensibilizzare le persone alla prevenzione medica. I protagonisti saranno tutti VIP e si diletteranno in uno spettacolo di spogliarello in stile Full Monty, il film del '97 diretto da Peter Cattaneo. Spuntano le prime indiscrezioni su chi ci sarà alla conduzione e chi potrebbero essere i protagonisti del nuovo programma. La prima concorrente dovrebbe essere Elisabetta Gregoraci secondo quanto fa sapere Dagospia.

"Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente di Chi si spoglia vince"

In autunno su Rai 2, in prima serata, arriverà Chi si spoglia vince, un programma dedicato alla prevenzione medica, che vedrà un gruppo di concorrenti VIP esibirsi in uno spogliarello. Si metteranno a nudo in stile Full Monty per sensibilizzare il pubblico televisivo a sottoporsi ad esami e visite mediche per prevenire qualsiasi ed eventuali mali. Il Fatto Quotidiano ha anticipato che alla conduzione ci sarà Mara Maionchi, attualmente protagonista di Quelle brave ragazze su Sky Uno con Orietta Berti e Sandra Milo, mentre è Dagospia a rivelare il nome del primo concorrente. Si tratta di Elisabetta Gregoraci reduce dallo show musicale Battiti Live.

Le anticipazioni di Chi si spoglia vince

Arriverà in autunno lo show Chi si spoglia vince e dovrebbe vedere – stando alle anticipazioni di Tv Blog – la partecipazione di otto uomini e otto donne VIP, note al pubblico televisivo, che dovrebbero essere seguiti da alcuni coach o coreografi. Questi sarebbero chiamati a insegnargli i segreti per un perfetto spogliarello. Nel corso delle serate sarebbero previsti anche gli interventi dei protagonisti, pronti a raccontare la loro storia rispetto alle malattie che li hanno colpiti. Per ora non c'è alcuna conferma ufficiale dal canale Rai.