“Non puoi sfottere lo sponsor”, Simona Ventura sgrida Antonella Elia in diretta tv Simona Ventura cita Mike Bongiorno e, ricordando quanto accadde anni fa a La ruota della fortuna, sgrida in diretta tv l’inviata di Citofonare Rai2 Antonella Elia.

A cura di Stefania Rocco

“Non puoi sfottere lo sponsor”: a citare Mike Bongiorno nella famosa sgridata ad Antonella Elia a La ruota della fortuna è Simona Ventura, conduttrice di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego. Non un rimprovero vero e proprio quello rivolto alla donna che è stata per anni valletta di Bongiorno, ma un modo per ricordare una scena che ha contribuito a fare la storia della tv. Una sorta di omaggio al quale Antonella sembrerebbe essersi giocosamente prestata.

Quando Mike Bongiorno sgridò Antonella Elia

La scena cui la Ventura ha fatto riferimento andò in onda a La ruota della fortuna nel 1989. Una concorrente risultata vincitrice rifiutò di ricevere in dono una pelliccia perché animalista. Antonella, all’epoca giovanissima, esultò dicendosi completamente d’accordo, una reazione che fece perdere le staffe a Mike: “Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici”. Quindi, ormai furioso, aggiunse: “Io una così la caccerei su due piedi”. L'alterco tra i due si risolse e Antonella restò saldamente al suo posto in trasmissione.

Simona Ventura cita Mike Bongiorno

Una scena che si è ripetuta nella puntata di Citofonare Rai2 andata in onda domenica 5 febbraio. Durante un collegamento da Sanremo, luogo in cui la trasmissione seguirà in diretta il Festival, Antonella aveva detto: “Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni”. Un aggancio che ha offerto a Simona, grande conoscitrice della televisione, lo spiraglio adatto per citare Mike: “No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.