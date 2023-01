“Simone, che sorpresa!”, Buzzi ritorna dopo la grave malattia e Antonella Clerici si commuove Lo chef romano ritorna nel programma di Antonella Clerici dopo aver sconfitto un brutto male. La conduttrice e lo studio commossi: “Ora resta con noi”.

C'è stato un momento particolarmente toccante nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici. Si tratta del ritorno di Simone Buzzi. Lo chef romano era da molto tempo assente dal programma a causa di alcuni problemi di salute. Lo chef, infatti, ha lottato contro una grave malattia. Anche l'aspetto fisico è cambiato. Simone Buzzi, infatti, porta i segni di chi ha lottato contro un tumore. Antonella Clerici lo accoglie commossa e ci scherza su: "È una sorpresa, è una vera emozione! Io sono a mio agio con i pelati, non ti preoccupare".

La sorpresa e la commozione

Antonella Clerici scherza con Simone Buzzi, molto commossa per quello che è successo quest'oggi. Ecco come lo ha introdotto: "Che sorpresa, Simone! Vieni qua e riprende confidenza con il tuo studio. Io sono commossa nel vederti, davvero. Non lo avete visto per un po' perché ha sconfitto una malattia tosta e importante. Ci ha fatto una sorpresa e finita la nostra commozione, ritornerai come prima". Simone a questo punto si racconta e scherza sul fatto che ha perso la sua capigliatura: "È finita, sono guarito, quindi festeggiamo. Senza ciuffo non mi riesco ancora a vedè, però". Antonella Clerici lo prende in giro e gioca con lui mentre il pubblico applaude: "Sai che io con i pelati ho una predilezione, mi piace come stai". Anche gli altri componenti del programma sembrano commossi.

Chi è Simone Buzzi

Simone Buzzi è uno chef romano di 40 anni, che ha saputo conquistare sempre più spazio nel corso dei programmi di Antonella Clerici, in particolare da quando la conduttrice è tornata con "È sempre mezzogiorno". Ha viaggiato tanto per lavoro e si è fatto le ossa nelle principali cucine italiane, come lui stesso ha dichiarato non si è mai tirato indietro quando c'è stato da lavorare e imparare: "Studio e disciplina sono state fondamentali, gli ingredienti principali della mia carriera". Simone Buzzi ha una moglie e un figlio, che spesso lo aiuta per le sue "buzzicate", le ricette da fare a casa. Il suo profilo Instagram è @chef_simone_buzzi.