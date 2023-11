“Non mi appoggio dietro, non sono Vittorio”, è polemica sulla frase di Mirko Brunetti al GF Una battuta di Mirko Brunetti al Grande Fratello scatena la polemica. “Non mi appoggio dietro, non sono Vittorio”, dichiara l’ex protagonista di Temptation Island a Marco Maddaloni, alludendo alla sessualità del coinquilino Menozzi.

Una battuta infelice di Mirko Brunetti sta creando una certa polemica sui social. L’ex protagonista di Temptation Island, ormai sempre più coinvolto nel “triangolo amoroso” creato insieme a Perla Vatiero e a Greta Rossetti, si è lasciato andare a un commento di cattivo gusto all’indirizzo di Vittorio Menozzi, suo coinquilino nella Casa di Cinecittà. La scena si è svolta in giardino alla presenza del solo Marco Maddaloni ma le telecamere puntate sui due hanno fatto in modo che chi stava guardando la diretta da casa si rendesse immediatamente conto dell’accaduto.

Che cosa ha detto Mirko Brunetti di Vittorio Menozzi

In giardino insieme a Marco Maddaloni, Mirko stava tentando di rientrare in casa riparandosi con una coperta insieme al coinquilino per evitare di bagnarsi a causa della pioggia. “Non fare che ti appoggi dietro però”, è stato il rimprovero di Maddaloni, al quale Brunetti ha immediatamente risposto: “No, mica sono Vittorio”. La frase è stata accompagnata da una sonora risata che ha palesato la presa in giro nei confronti del coinquilino.

Mirko Brunetti alludeva alla sessualità di Vittorio Menozzi

Brunetti, con quella battuta pronunciata di fronte a Marco Maddaloni, aveva evidentemente intenzione di alludere alla sessualità di Vittorio Menozzi. Sono diversi gli inquilini della Casa di Cinecittà che hanno manifestato curiosità nei confronti dell’ingegnere-modello, in riferimento al suo presunto disinteresse nei confronti delle donne della Casa. Più di uno i riferimenti alla presunta omosessualità di Menozzi, riferimenti che non sono piaciuti agli spettatori del GF, decisi a tutelare Vittorio e il suo diritto di non fare riferimento alle sue preferenze sessuali. La battuta indelicata di Mirko dimostra che, almeno nella Casa, i pettegolezzi non sono mai terminati ed è probabile che saranno affrontati con i diretti interessati nel corso della diretta di sabato prossimo insieme al conduttore Alfonso Signorini.