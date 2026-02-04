Nikita Pelizon e i retroscena sul GF: “Si creano strategie, in hotel prima di entrare scopriamo tutto”

Nikita Pelizon, alla luce del recente ‘caso Signorini’, ha fatto alcune rivelazioni sul Grande Fratello (che ha vinto nella settima edizione vip): “Ci mettiamo d’accordo per fare finta di stare insieme appena entriamo, è tutto studiato e in hotel ci conosciamo”.

Dopo il "caso Signorini" sollevato da Fabrizio Corona, sono diversi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno scelto di esporsi e raccontare la loro visione sulla vicenda. Tra questi l'ex vincitrice della settima edizione della versione vip del reality, Nikita Pelizon, che ha rivelato alcuni retroscena sul funzionamento del programma.

"Non sapevo che la gente si creasse strategie prima di entrare nel reality per fingere di stare insieme, fare hype o attirare l’attenzione", ha raccontato ai microfoni di Radio Radio. Stando alla sua versione, una volta arrivati in hotel, i concorrenti hanno iniziato a conoscersi e a sentirsi via social e attraverso il cellulare: "Quando siamo in hotel, scopriamo chi sono gli altri concorrenti. Ci sentiamo via social, ci mettiamo d'accordo per fare finta di stare insieme appena entriamo al Grande Fratello ". L'ex vincitrice ha svelato quindi che "è tutto studiato" e che non è del tutto vero il fatto che sia vietato l'uso del cellulare: "Lo abbiamo i primi giorni, poi quando entri ufficialmente te lo tolgono".

Pelizon ha anche commentato gli recenti sviluppi riguardanti la vicenda di Fabrizio Corona e i video del suo format Falsissimo – tra cui quello in cui si parlava della vicenda di Signorini- che sono stati rimossi da Youtube. Più di recente, anche il profilo Instagram dell'ex re dei paparazzi e quello di Falsissimo sono stati rimossi da Instagram. "Sarebbe bellissimo se lo Stato italiano si muovesse con la stessa velocità con cui ha rimosso quei contenuti. Con 24 ore sono stati rimossi tutti i video, ovunque. Pensa a tutte quelle vittime del cyberbullismo", ha commentato l'ex gieffina.