Fabrizio Corona scompare da Instagram: le pagine social rimosse dopo la puntata di Falsissimo

I profili di Fabrizio Corona e Falsissimo non sono più rintracciabili su Instagram: solo poche ore fa, l’imprenditore aveva pubblicato una nuova puntata del format in cui parlava di Mediaset e del caso Signorini, nonostante lo stop ricevuto dalla rete per violazione di copyright e l’inibitoria del Tribunale di Milano.

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona è improvvisamente irraggiungibile. Una sparizione che arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che l'ex re dei paparazzi, fino a poche ore fa, era in piena attività social. Non si conosce ancora il motivo ufficiale della disattivazione: non è chiaro se si tratti di una sospensione cautelare della piattaforma o di una scelta strategica, ma il tempismo suggerisce un legame diretto con le recenti tensioni legali. Solo poche ore fa, infatti, l'imprenditore aveva pubblicato una nuova puntata di Falsissimo in cui torna a trattare il caso Mediaset e Signorini, nonostante lo stop ricevuto dalla rete per violazione di copyright e l'inibitoria del Tribunale di Milano che gli vietava di parlare ancora del conduttore. Ancora aperto, invece, il canale YouTube del format.

Il profilo di Corona "non disponibile" su Instagram

Fino a ieri sera, Corona era apparso regolarmente su Instagram, dove con i soliti toni accesi lanciava la nuova puntata di Falsissimo. Il format, che punta a svelare i retroscena dei reality e del mondo dello spettacolo, era finito proprio in questi giorni nel mirino di Mediaset, che aveva ottenuto la rimozione di diversi contenuti per violazione di copyright, contestando l'uso di immagini e clip di proprietà dell'azienda. Il canale ufficiale Youtube Falsissimo resta invece regolarmente aperto e accessibile, così come il video pubblicato ieri sera denominato "Il prezzo del successo – parte nuova finale".

Il braccio di ferro con Mediaset per il copyright

Nonostante il pugno di ferro del Biscione, Corona non aveva fatto passi indietro. Anzi, aveva continuato a promuovere la nuova puntata del programma (poi pubblicata il 2 febbraio), sfidando di fatto le segnalazioni e rivendicando la libertà di critica e cronaca. Una mossa rischiosa che potrebbe aver portato Instagram a oscurare definitivamente (o temporaneamente) l'account a causa delle ripetute violazioni. Così come potrebbe trattarsi di una mossa strategica di Corona stesso. Al momento, il profilo risulta "non disponibile", lasciando orfani i migliaia di follower che lo seguono quotidianamente. Su X, nel frattempo, sono già decine i post sotto l'hashtag #falsissimo dedicati all'argomento. Resta da capire se l'imprenditore riuscirà a recuperare l'account o se questa chiusura segni un punto di non ritorno.