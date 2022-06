Nick eliminato dall’Isola, ma Ivano dei Cugini di campagna sbaglia reality e lo chiama “la fattoria” Nick Luciani è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. Al momento della sua uscita è arrivato un collegamento a sorpresa con gli altri cugini di campagna, con annessa gaffe di Ivano Michetti.

Si è chiusa l'esperienza di Nick Luciani all'Isola dei Famosi. Il cantante, voce dei Cugini di Campagna, ha trascorso 100 giorni sull'Isola, prendendo parte all'edizione più lunga della storia del reality, costretto ad uscire a un passo dalla vittoria perché eliminato. La finale si è aperta proprio con il primo verdetto, visto che Luciani era in ballottaggio con Mercedesz Henger, a decidere è stato il televoto, che ha decretato la permanenza in gioco proprio di Henger, a scapito del cantante.

La gaffe di Michetti

Un'eliminazione che Nick ha accettato di buon grado l'eliminazione ed ha ricevuto anche una sorpresa, proprio da parte dei Cugini di campagna, collegati da casa. I quattro hanno inevitabilmente cantato per il loro compagno di ventura, ma il momento più divertente è stato quello della gaffe involontaria di Ivano, che anziché parlare di Isola dei Famosi ha detto: "Questa fattoria senza di te non sarebbe stata la stessa cosa". Momenti di ilarità in studio, con Blasi che non si è lasciata scappare la possibilità di fare la puntigliosa, facendoglielo puntualmente notare e Ivano si è giustificato dicendo di essersi confuso.

La carriera di Nick Luciani, dentro e fuori i Cugini di Campagna

L'avventura di Nick Luciani all'Isola dei Famosi non è stata affatto usuale. Il cantante era arrivato nel reality insieme a un altro cugino di campagna, Silvano, eliminato poche ore dopo il suo approdo sull'Isola a causa di un'imprecazione. Nick Luciani è il cantante solista del celebre gruppo, tra i più conosciuti d'Italia. All’anagrafe Nicolino, Luciani ha 52 anni e viene da Roma. Attivo in ambito musicale fin dal 1994, quando subentra nel gruppo sostituendo il primo cantante del gruppo Flavio Paulin. Rimane nella band fino al 2014, anno in cui decide di abbandonare i Cugini di Campagna a causa dei pesanti diverbi proprio con Ivano Michetti. La carriera da solista di Nick, tuttavia, non decolla e il cantante si vede costretto a intraprendere altri lavori per sostenere la famiglia. Luciani torna nei Cugini di Campagna nel 2021, dopo un riavvicinamento televisivo con il gruppo avvenuto a Live Non è la D’Urso.