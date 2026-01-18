Nello cerca Silvana a C’è posta per te: si era fatto restituire l’oro, la reazione della ex 70 anni dopo

Nello, protagonista della storia di C’è posta per te andata in onda sabato 17 gennaio, si è visto chiudere la busta da Silvana, la ex fidanzata alla quale 70 anni prima aveva chiesto la restituzione dei regali.

La vendetta è un piatto che va consumato freddo. Freddissimo. A dimostrarlo è stata Silvana, protagonista della storia andata in onda a C’è posta per te nella puntata di sabato 17 gennaio. A cercarla, a distanza di 70 anni dalla fine della loro storia d’amore, è stato l’ex fidanzato Nello, l’uomo con il quale aveva vissuto una relazione durata un anno e mezzo, molti decenni prima. E che Silvana, forse ancora ferita, non ha voluto riabbracciare.

La storia di Nello e Silvana, ex fidanzati a C’è posta per te

È stato Nello a rivolgersi al people show condotto da Maria De Filippi per cercare la ex fidanzata lasciata 70 anni prima. Romano, con una vaga somiglianza con Alberto Sordi anche nella fama da donnaiolo, l’uomo aveva raccontato alla redazione di avere vissuto una splendida storia con Silvana, terminata dopo un anno e mezzo per sua decisione.

Dopo aver deciso di lasciarla, tuttavia, Nello si era pentito e aveva chiesto alla donna un nuovo incontro. Silvana, determinata a voltare pagina rapidamente, si era però presentata a quell’appuntamento accompagnata da un altro uomo, dall'automobile del quale era scesa sotto gli occhi dell’ex fidanzato. Un gesto che aveva fatto infuriare Nello, al punto da spingerlo a troncare definitivamente la relazione e a chiederle la restituzione degli ori regalati durante il fidanzamento, come spiegato dalla conduttrice.

Oggi, a 88 anni, l’uomo ha dichiarato il suo pentimento e si è detto pronto a ritrovare la ex fidanzata per renderla “la regina di Torvaianica”.

L’incontro tra Nello e le 13 Silvana

C’è posta per te, nel tentativo di individuare la donna giusta, ha consegnato l’invito a 13 diverse Silvana che sembravano rispondere alla descrizione fornita da Nello. Dopo il loro ingresso in studio, nessuna lo ha riconosciuto, ma la Silvana “giusta” ha iniziato a riconoscersi nel racconto fatto dall’ex fidanzato.

A quel punto, però, per Nello è arrivata la doccia fredda. Silvana ha dichiarato di non conoscerlo e di non ricordare alcuna storia d’amore vissuta con l’uomo che aveva di fronte 70 anni prima. Solo dopo aver visto una sua fotografia da giovane, la donna ha capito di trovarsi davanti all’ex fidanzato del quale si era innamorata quando era giovanissima.

Ma, a sorpresa, ha deciso di non incontrarlo e di chiedere la chiusura della busta. L’affronto subito 70 anni prima ha permesso a Silvana di ripagare quell’ex fidanzato con la stessa moneta, manifestandogli la stessa freddezza che lui le aveva riservato all’epoca.