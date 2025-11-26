Nancy Brilli senza pace, cambia tre volte il suo post dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle: “È un circo”

Un circo. Il minimo comune denominatore di tutte le versioni disponibili è il concetto. Chiaro. Monolitico. Un circo. Nancy Brilli dopo l'eliminazione da Ballando con le stelle, alla fine di un percorso tortuoso fatto di scaramucce e frecciate, non ultima quella con Selvaggia Lucarelli ("Quanto rompi, hai detto una boiata!"), si è lasciata andare. Forse un po' troppo. Perché nel rilasciare il suo commento, ha cambiato più volte idea, modificando più volte il post e finendo per mandare ogni modifica come "post a parte" su Threads.

Il messaggio "attuale" di Nancy Brilli

Il messaggio che è attualmente pubblicato sul canale Instagram di Nancy Brilli, accompagnato da versioni dei concorrenti fatti con l'intelligenza artificiale, è questo: "Un omaggio ai miei compagni di avventura. Tutte stelle che sono scese in pista con energia. Un grande show, la musica dal vivo. Un gran circo. Persone e personaggi, maschere, storie reali e invenzioni di autori. Cerotti, chiacchiere e sorrisi. Un insospettabile senso di compagnia teatrale, carro di Tespi, il percorso, soprattutto il percorso. E la nostra direttrice, che tiene saldo in mano il suo chapiteau. Che avventura… luccicante e sorprendente. Commenti? ( a me il circo diverte)". Il ragionamento è abbastanza chiaro. Se non fosse, però, che su Threads sono presenti le tracce delle sue modifiche. Le varianti sono nove in tutto!

Tutte le varianti di Nancy Brilli

Questa è stata la prima versione del suo messaggio: "Un circo. Tanti personaggi, tante persone. Un’avventura tumultuosa e impegnativa, gioco delle parti, gioco degli autori. Chiacchiere cerotti e sorrisi. Un insospettabile senso di compagnia teatrale, carro di Tespi, il percorso, soprattutto il percorso. E la nostra direttrice, che tiene saldo in mano il suo chapiteau. Che avventura… pareri?". Poi cambia altre otto volte la sua versione e in una di queste c'è poi quella definitiva quando cita "le invenzioni degli autori". Forse Nancy Brilli era ancora troppo arrabbiata per il confronto con Selvaggia Lucarelli?