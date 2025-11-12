Nancy Brilli su Milly Carlucci a Ballando: “Sembri una fatina ma vuoi il sangue”, la reazione della conduttrice

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Ballando Segreto, il dietro le quinte quotidiano del sabato sera di Rai1, Milly Carlucci ha deciso di preparare Nancy Brilli in vista del prossimo confronto con Selvaggia Lucarelli, suggerendole scherzosamente di rispondere con più grinta alla giurata che, nelle scorse puntata, non le aveva risparmiato critiche.

Il confronto tra Milly Carlucci e Nancy Brilli

Il tutto nasce da una riflessione dell’autore Giancarlo De Andreis, che ha ricordato come sia Selvaggia Lucarelli che Guillermo Mariotto abbiano definito l’attrice "antipatica" nel corso della puntata precedente. Nancy Brilli ha accolto la provocazione con il sorriso, ma ha commentato anche il ruolo di Lucarelli in giuria: "A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Sarei curiosa di vedere se nella vita privata è davvero così, perché tra gattini e fidanzato innamorato, qualcosa non torna", le parole dell'attrice.

La battuta sulla conduttrice e la sua reazione

A quel punto, Milly Carlucci ha colto la palla al balzo, suggerendole di "attingere dal personaggio cattivo" che interpreta a teatro per rispondere in giuria con più prontezza. Nancy Brilli ha quindi sfoderato la battuta più riuscita della puntata: “Milly, sembri la fatina buona, ma vuoi il sangue”, ha detto, facendo scoppiare a ridere anche gli autori presenti e il suo maestro Filippo Zara. La conduttrice ha reagito con il sorriso sulle labbra, continuando a dire "No, non è così", confermando il clima complice che spesso si crea tra lei e i concorrenti. Ma ha poi deciso di spiegare meglio il suo punto di vista.

"A me dispiace quando i nostri concorrenti, che hanno la capacità di mettere la firma, si fanno firmare dagli altri. Diventa un'occasione perduta per farsi conoscere dal pubblico", ha chiarito Carlucci. Che ha poi l'ha spronata a non lasciare l'ultima parola alla giuria, "ma in senso di battuta leggera, non di scontro".