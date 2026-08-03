Myrta Merlino passa alla tv di San Marino, dopo Pomeriggio5 la giornalista esce da Mediaset

Myrta Merlino lascia definitivamente le reti Mediaset per abbracciare un nuovo progetto televisivo. La giornalista sarà al timone di un nuovo programma tv che andrà in onda su una rete di San Marino.

Myrta Merlino lascia ufficialmente le reti Mediaset. Lo annuncia lei stessa partecipando a La Terrazza della Dolce Vita, l’evento organizzato ogni anno a San Marino da Simona Ventura e Giovanni Terzi. La giornalista passerà proprio sulle reti sammarinesi con un programma che andrà in onda su San Marino RTV, la società di Radio e Televisione della Repubblica di San Marino. Debutterà sul canale 550 a partire dal prossimo ottobre, come annunciato dall’amministratore delegato Roberto Sergio. Gli stessi Ventura e Terzi sono volti della televisione sammarinese: la conduttrice è al timone del San Marino Song Contest, mentre il giornalista conduce il format Colibrì. Merlino, dunque, si aggiunge al folto numero di volti noti della televisione generalista italiana che hanno accettato una proposta da parte della tv di San Marino e hanno deciso di mettersi in gioco con l'obiettivo di trainare il popolare gruppo editoriale.

Aveva lasciato La7 per approdare a Canale5

Merlino era ferma da un anno, dopo la chiusura di Pomeriggio5la chiusura di Pomeriggio5. Inizialmente, dubito dopo la chiusura del popolare format, erano circolate una serie di voci secondo le quali la giornalista sarebbe a breve approdata su Rete4 con un nuovo programma, ma quel progetto non aveva mai visto la luce. Proprio la possibilità di condurre il programma lasciato libero dall’uscita di Barbara d’Urso dalle reti Mediaset aveva convinto la giornalista a lasciare La7, dove lavorava da anni. Ma la sua versione del contenitore pomeridiano di Canale5 non aveva convinto il pubblico e, dopo due edizioni non particolarmente fortunate, Mediaset aveva deciso di chiudere quell’esperimento e tentare altre strade. A partire da quel momento, Merlino era rimasta senza un suo programma e non era riuscita a trovare in Mediaset una nuova collocazione. Da qui, probabilmente, è nata l’esigenza di guardarsi intorno, incontrando la volontà di San Marino RTV di puntare su un volto molto noto della televisione generalista.

Pomeriggio5 ha chiuso, al suo posto Gianluigi Nuzzi con Dentro la notizia

Dopo l’uscita di Merlino da Canale5 e la sospensione di Pomeriggio5, nella fascia pomeridiana infrasettimanale di Canale5 è arrivato Gianluigi Nuzzi, oggi al timone di Dentro la notizia. Un esperimento rivelatosi vincente e che ha consentito all’ammiraglia Mediaset di tornare a fare concorrenza a La vita in diretta, condotto da Alberto Matano su Rai1. Entrambi i programmi hanno dimostrato di riuscire a trainare un cospicuo numero di telespettatori che ogni giorno rende interessante il testa a testa tra i due format, rimasti a lungo vicini negli ascolti.

Nuzzi, oltre a Dentro la notizia, conduce anche Quarto Grado, il format di approfondimento dedicato alla cronaca nera in onda tutti i venerdì sera in prima serata su Rete4. A breve, inoltre, Mediaset rafforzerà il suo comparto dedicato all’informazione con lo sbarco di Milo Infante. Il giornalista ha deciso di lasciare Rai, dove conduceva Ore14. A partire da settembre sarà al timone di Ore11, in onda ogni mattina su Rete4.