Money Road 2, Riccardo abbandona subito: “Il mio gatto sta male, voglio stargli vicino negli ultimi giorni”

Nella puntata di ieri, giovedì 21 maggio, di Money Road 2 il concorrente Riccardo, 22enne di Bari (il più giovane del gruppo), ha abbandonato la gara. “Il mio gatto sta male, ci sono emozioni che i soldi non possono comprare”, ha detto ai compagni di viaggio prima di salutarli.

Money Road 2 è appena iniziato e già perde pezzi. Nella puntata di ieri, giovedì 21 maggio, il concorrente Riccardo, 22enne di Bari (il più giovane del gruppo), ha abbandonato la gara. "Il mio gatto sta male, ci sono emozioni che i soldi non possono comprare", ha detto ai compagni di viaggio prima di salutarli.

Alla fine della prima puntata, Riccardo si era ritrovato davanti una fortissima tentazione: un cuscino per dormire la notte e un biglietto della sua fidanzata al costo di 1000 euro. Non ha resistito e ha ceduto a tutto il pacchetto. Una volta aperta la busta, ha trovato una lettera e una foto della fidanzata con il suo gatto in braccio. Da lì il crollo, il concorrente barese non si è più ripreso. Ammutolito dalle sue stesse emozioni e travolto dal senso di impotenza di poter sapere come stesse il suo amato animale domestico, non ha più parlato con nessuno e il mattino seguente si è alzato attirando le attenzioni del gruppo. "Che cos'ha, stamattina è strano", sussurravano gli altri, mentre lui sembrava stare decantando quanto vissuto durante la notte per arrivare a prendere una decisione.

Il saluto dei concorrenti a Riccardo

Prima di scoprire chi fosse la prima guida del gruppo di Money Road 2, il 22enne Riccardo ha fatto un annuncio: "La scelta più giusta che posso fare è abbandonare il percorso. Ci sono emozioni che i soldi non possono comprare. Io ho un gatto. Ha fatto parte di un percorso importante nella mia vita, molto delicato, e penso che sia il momento di ricambiare questa cosa che ha fatto a me. Non sta bene. Preferisco rimanere accanto a lui negli ultimi giorni che ha".

Originario di Sammichele di Bari, dopo la morte prematura del padre, si è trasferito in Russia insieme alla madre. A soli 17 anni ha scelto di tornare da solo in Puglia, in particolare a Sammichele di Bari. Oggi è un volontario del servizio civile, capo scout e arbitro di calcio per passione, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare capotreno. Legatissimo alla sua fidanzata, si è presentato nel programma Sky come un ragazzo di sentimenti semplici, che nel medesimo modo ha fatto la scelta più autentica che potesse corrispondergli.